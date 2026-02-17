aimme振袖展示会にて、VancouverFashionWeekの最新コレクションの一部を先行公開決定。

有限会社三景スタジオ

～ コンセプトは「I am」。日本の伝統と"私らしさ"の融合 ～

花嫁衣装・振袖・袴など人生の節目を彩る「完全オリジナル衣装」が海外評価を獲得





北海道・東京を中心にフォトスタジオを展開する有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役 大西康弘）が運営するクリエイティブブランド「aim（エイム）/ aimme（エイミー）」は、2026年4月8日より開催される北米最大級のファッションの祭典「バンクーバーファッションウィーク（以下VFW）」より公式招待を受け、ランウェイショーへ出展することが決定いたしました。



ショーを目前とし、2/21から開始するaimme振袖展示会(東京原宿開催)、aimme振袖＆卒業袴展示会（札幌）にて一部ラインナップを世界最速で公開が決定。

最新デザインを直接見ることができる、一番最初の機会です。

◼︎展示会開催情報◼︎

＜開催概要＞

aimmeTOKYO 振袖展示会

日程：2026年2月21日（土）～24日（火） ※24日はオンライン予約のみ

会場：LEFORK原宿３F （東京都渋谷区神宮前１丁目１４－３０）

aimme札幌 振袖＆卒業袴展示会

日程：2026年2月21日（土）～23日（月）

会場：creative photo studio aimme札幌店

札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F

■出展の背景：写真館の枠を超え、世界へ。

「記録」から「創造」への転換

三景スタジオは創業85年、これまではお客様の記念日を美しく「記録」することを使命としてまいりました。

しかし近年、私たちは従来の「写真館＝あるものを着て撮る場所」という受動的な常識を打破し、「着たいものをゼロから創り出す」というクリエイティブな挑戦を続けてまいりました。

日本人が人生の節目に纏う特別な衣装において、形式だけに囚われず、現代のトレンドと独自の感性を大胆に取り入れたデザインが、世界中の新人デザイナーを発掘するVFWの審査員の目に留まり、今回の出展へとつながりました。

■ 世界が注目した「日本伝統文化 × 最先端トレンド」の融合

今回ランウェイで発表するのは、「日本伝統文化」と「現代のトレンド」を融合させたコレクションです。

創業以来、私たちが真摯に向き合い続けてきた人生の節目を彩る「日本の伝統文化」

そこに原宿・表参道で培った「最先端の感性」を掛け合わせることで、単なるアパレルブランドには真似できない、圧倒的な希少性と独自の世界観を生み出しています。

創業以来、私たちが大切にしてきたのは、日本の文化である「格式」や「伝統」への深いリスペクトと、大和の心とも言える「誇り」です。

しかし、伝統は時に「型」として個性を縛るものになりかねません。私たちは、伝統文化への敬意を守りながらも、「誰かの真似ではなく、自分が可愛い・素敵だと思うものに素直になること」こそが、現代における本当の意味での「自分らしさ I am」だと考えます。

文化・伝統を守りながらも既成概念を壊し、新たな価値へと昇華させる。

この「写真館発のファッションブランド」という唯一無二のポジションで、世界中のバイヤーやメディアが集まる北米の檜舞台に挑みます。

■ 有限会社三景スタジオ 代表取締役 大西康弘 コメント

「創業85年を迎えた旭川の老舗写真館が、世界のランウェイを歩く。

これは夢物語ではなく、私たちが積み重ねてきた『挑戦と変化』の結果です。私たちは『写真館だからここまででいい』という限界の枠を設けません。

私たちが生み出したクリエイティブが、世界のトレンドを『創る』側に回る。この挑戦を通じて、日本の写真館業界、そして日本の伝統文化の新たな可能性を世界に証明してまいります。」







■ ブランド概要：aim / aimme

記念写真の枠を超えた、ファッション性とヘアメイク技術に特化したクリエイティブフォトスタジオ。一般のお客様をモデルのように変身させる技術力と、トレンドを牽引するオリジナル衣装の提案により、女性を中心に圧倒的な支持を集めています。

creative photo studio aimme東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ ニューウェーブ原宿 7F

TEL 03-3497-0303



creative photo studio aimme札幌店

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F

TEL 011-788-3212

rental shop aimme東京池袋店

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目21－4 繁昌社南池袋ビル8階

TEL：03-6907-0726

■ 会社概要

会社名 ： 有限会社三景スタジオ

代表者 ： 代表取締役 大西 康弘

本社所在地 ： 北海道旭川市２条通り２０丁目 641-1

創業 ： 1941年（昭和16年）

事業内容： フォトスタジオ運営、衣装レンタル、オリジナル衣装の企画・制作、スクールフォト事業、写真集制作、広告デザイン制作