「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」 × 東急歌舞伎町タワー「 『銀魂』 春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～」 への参画が決定！

株式会社TSTエンタテイメント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）が運営する東急歌舞伎町タワーは、2026年2月21日（土）より、「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の公開を記念したコラボレーション企画（以下「本企画」）を展開します。

本企画キービジュアル

東急歌舞伎町タワー(以下「本施設」)は、「好きを極める」をコンセプトに、多様なカルチャーが交差する歌舞伎町の街を舞台に、さまざまなエンターテインメントを発信してきました。今回のコラボレーション企画は、株式会社Creative Plusが企画・主催する、京王線沿線を中心としたイベント「『銀魂』 春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～」に、本施設が主要スポットのひとつとして参画するものです。開催期間中は、オリジナルコラボグッズの販売や、館内主要テナントでのコラボフードの提供等を行い、国内のお客さまはもちろん、海外から訪れる多くの方々にも、日本発のエンターテイメントの魅力を気軽に楽しんでいただける機会を提供します。

■コラボレーション企画概要

タイトル ：『銀魂』 春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～

開催期間 ：2026年2月21日(土)～2026年3月29日(日)

※京王電鉄でのコラボは2026年2月28日(土)開始

展開企画 ：

１. オリジナルコラボグッズの販売（2F 特設POP-UPスペース）

※3F「namcoTOKYO」でも一部販売予定

２. 作品の世界観をテーマにしたコラボフードの提供

(2F「新宿カブキhall～歌舞伎横丁」、3F「namco TOKYO」の2店舗で計18メニュー展開予定)

３. その他施策

（「109シネマズプレミアム新宿」での作品上映、外壁大型ビジョンでの告知映像の放映等）

特設サイトURL： https://gintama-buraritabi.jp

（1） オリジナルコラボグッズの販売

「『銀魂』 春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～」オリジナルコラボグッズの販売を館内にて実施いたします。購入者限定のノベルティもご用意しております。

商品の一例（※画像はイメージです）

● 販売箇所 ：東急歌舞伎町タワー2F 特設POP-UPスペース

● 営業日時 ：2026年2月21日～2026年3月29日 各日 11:00～19:00

● ご注意事項：グッズのラインナップ、入場方法や特典等については、特設サイトをご確認ください

（2）コラボフードの提供

コラボレーション期間中は、作品の世界観をモチーフにしたコラボフードの提供を行います。本企画では、館内の商業エリアの店舗にて、18種類の豊富なメニューを企画いたしました。コラボフード購入者限定のノベルティもご用意しております。

メニューの一例

●実施店舗：

・2F 「新宿カブキhall～歌舞伎横丁」

・3F「namco TOKYO」



●コラボフード提供時間：

・新宿カブキhall～歌舞伎横丁 11時～19時

・namco TOKYO 11時～20時

※店舗の通常営業時間とは異なります

●ご注意事項：

・提供期間はコラボ期間に準じておりますが、貸し切りイベント時はご入店いただけませんのでご注意ください。また、食材や資材が不足した場合など、コラボフードの提供を一時的に中断させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・メニューやノベルティのデザイン等詳細については、特設サイトをご確認ください。

（3）その他施策

■東急歌舞伎町タワー内「109シネマズプレミアム新宿」での上映、および応援上映企画（2/20のみ）

東急歌舞伎町タワー9F・10の「109シネマズプレミアム新宿」では、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の上映が決定！109シネマズプレミアム新宿は全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されており、快適な鑑賞環境をご提供いたします。また、上映１時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」などもお楽しみいただけます。

また、コラボレーション企画に先立ち、2月20日には『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の応援上映企画の実施も決定いたしました。詳細については、109シネマズプレミアム新宿公式サイト(https://109cinemas.net/premiumshinjuku/(https://109cinemas.net/premiumshinjuku/))をご確認ください。

■外壁部大型サイネージ「KABUKICHO TOWER VISION」でのコラボ告知映像放映

2月23日(月)より、東急歌舞伎町タワー外壁の大型ビジョンにて、本コラボ施策の宣伝映像の放映も行います。映像は3パターンあり、銀時・土方・神威の3人がランダムで登場。東急歌舞伎町タワーへお越しの際は是非ご覧ください。

＜本コラボ施策告知映像放映日時＞

2026年2月23日～同年3月29日

各日 7:00～25:00

※開始日が異なりますのでご注意ください。

※7:00～9:00、22時以降は音量が下がります。

※イベント実施時等、放映されない時間帯がございます。また、放映時刻はお問合せいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

■『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』について

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は、原作史上屈指の名エピソードとして知られる「吉原炎上篇」を題材に、完全新作アニメとして映画化した作品です。圧巻のアクションと熱いドラマを、新規エピソードとともに再構築し、アニメ『銀魂』初となるシネマスコープサイズで描写。原作では描かれなかったエピソードやキャラクターが加わるにあたり、原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として携わった本作は、闇の中で紡がれる絆を軸に、人情や友情、愛情を描いたスケール感あふれるエンターテインメント作品となっています。

映画公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/shingintamamovie/(https://wwws.warnerbros.co.jp/shingintamamovie/)

■TVアニメ『銀魂』とは

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7,300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）の人気コミック『銀魂』（作：空知英秋）を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』（興行収入11億円）、2013年に原作者空知英秋書き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』（興行収入17億円）、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』（興行収入19億円）が公開され大ヒット！

また、2025年10月より小説「3年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）の新作アニメもテレ東系列他にて放送。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

「銀魂」20周年記念サイト ：https://anime-gintama.com/(https://anime-gintama.com/)

アニメ『銀魂』公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/gintamamovie(https://twitter.com/gintamamovie)

YouTube『銀魂チャンネル』 ：https://www.youtube.com/@gintama_channel_official(https://www.youtube.com/@gintama_channel_official)

■権利表記

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

会社名：株式会社TSTエンタテイメント

本社所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号

事業内容 ：エンターテイメント施設の企画・運営及びそれに関する事業

HP：コーポレートサイト https://tst-ent.co.jp/

東急歌舞伎町タワー公式サイト https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/





