【幼馴染×青春ラブコメ】初恋相手と付き合う高校生カップルを甘く爽やかに描く『なつめとなつめ more Perfume 1巻』発売！ガンガンコミックスJOKER合同施策も展開！

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックELMOで連載中の『なつめとなつめ more Perfume 1巻』（作：空翔俊介）2026年2月20日(金)に発売いたします。



第1話　試し読み！ :
https://comicride.jp/episodes/f9c67b8867da7




空翔先生 新刊同時発売記念！コミックELMO×ガンガンコミックスJOKER合同施策



空翔先生が、月刊「ガンガンJOKER」（株式会社スクウェア・エニックス発行）にて連載中の『君の「ギザ歯」が見てみたい。 1巻』と同日発売を記念して、コミックELMO×ガンガンコミックスJOKER合同施策を行います！


season１で無事結ばれた二人の物語、その先を描く！待望の第１巻！




なつめとなつめ more Perfume 1

発売日：2026年02月20日


価格：897円（本体815円＋税10%）


サイズ：A5


ISBN：9784867169124


https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2063



▼あらすじ


不知火棗＜しらぬい　なつめ＞高校三年生は


幼馴染だった水無月夏目＜みなづき　なつめ＞高校三年生と晴れてお付き合いをすることなった。


小学生の頃からずっと隣にいた棗と夏目。



しかし、恋人になったその日から、日常のありふれた一こまですらすべてが新鮮で、輝いて見える。


この幸せをずっとずっと大切に、守っていきたい。


棗は改めて、夏目の『ヒーロー』になることを心に決め、将来を見据え始める――。



※「コミックELMO」掲載話、第1話～第6話までを収録しています。


















シーズン1『なつめとなつめ』好評発売中！




なつめとなつめ　1～10巻

定価：897円（本体815円＋税10%）


漫画：空翔俊介


発売日：2025年05月10日


サイズ：A5


ISBN：9784867167557


https://comicelmo.jp/detail/natsumetonatsume/









試し読みはコチラ！ :
https://comicride.jp/episodes/bbc90f0dbc46e
















コミックELMO




笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！


あなたの推しがきっと見つかる――


「コミックELMO」は、マイクロマガジン社発の女性向けコミックレーベルです。


『組長娘と世話係』や、『なつめとなつめ』『＃神奈川に住んでるエルフ』など、 笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！


コミックELMOの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ(https://comicride.jp/)』でお読みいただけます。


コミックELMO公式サイト：https://comicelmo.jp/


コミックELMO編集部X：https://x.com/COMIC_ELMO


Instagram：https://www.instagram.com/comic_elmo/


TikTok：https://www.tiktok.com/@comic_elmo



マイクロマガジン社




マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。


マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547


公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！



【問い合わせ先】


mm_koukoku@microgroup.co.jp