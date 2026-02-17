「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の公開を記念した京王沿線コラボ企画「『銀魂』春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～」詳細情報公開のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の公開を記念して、京王電鉄株式会社（所在地：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）沿線を中心としたコラボレーション企画「『銀魂』春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～」（開催期間：2026年2月21日（土）から3月29日（日））について、コラボグッズ全ラインナップ/コラボフード/デジタルスタンプラリー各コース詳細等を、特設サイト（https://gintama-buraritabi.jp）にて公開いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

＜キービジュアルイメージ＞

本企画では、京王沿線の商業施設・観光施設を巡るデジタルスタンプラリーやARフォト企画、コラボグッズ・フード展開に加え、キャラクターパネルの設置などを行います。また、車両にオリジナルヘッドマーク・オリジナルラッピングを施した「銀魂トレイン」の運行、「記念乗車券」の販売、坂田銀時（声優：杉田智和氏）を含む銀魂キャラクターによる告知放送など、京王沿線でのコラボレーション施策を複合的に展開いたします。

本日詳細を公開した特設サイト（https://gintama-buraritabi.jp）は、これまでに公開済みの情報に加えて、新たに

・オリジナルコラボグッズ：全ラインナップ（販売場所／ノベルティ条件含む）

・コラボフード（ドリンク含む）：メニュー詳細（店舗別展開／ノベルティ条件含む）

・デジタルスタンプラリー：4コースの各スポット詳細（遊び方／特典／引き換え所等）

などといった本企画をお楽しみいただくための追加情報が満載となっております。

コラボ公式X（https://x.com/gintama_burari）と併せてご覧ください。

■追加情報の一例をご紹介

１.オリジナルコラボグッズについて：

本企画では、キービジュアルにも使用している描き下ろしイラストを使用した「春のぶらり旅グッズ」に加え、京王線コラボならではのビジュアルを使用した「京王線コラボグッズ」、さらには、販売エリアごとにデザインが異なる「地域別コラボグッズ」など、多数のオリジナルコラボグッズを展開いたします。



【春のぶらり旅グッズ一例】

＜ジオラマアクリルスタンド（全９種）＞＜B2ハーフタペストリー（全９種）＞＜屏風風色紙（全1種）＞ ＜ステッカーシート（全1種）＞＜トレーディングキャンバス缶バッジ（全９種）単品／BOX＞

【京王線コラボグッズ一例】

＜ジオラマアクリルスタンド（全1種）＞

＜ヘッドマーククッション（全1種）（３月７日追加販売）＞

＜切符風アクリルキーホルダー（全９種）＞

【地域別コラボグッズ一例】

＜アクリルフォトスタンド万事屋ver（新宿エリア）＞

＜ビッグサイズTシャツ 真選組ver（調布・高幡不動エリア）＞

＜クリアポスター 神威・阿伏兎・月詠ver（高尾エリア）＞

【コラボグッズ ノベルティ（新宿エリア限定）】

新宿エリアにて、対象商品を 1会計につき2,500円（税込）以上 お買い上げごとに、オリジナルポストカード（全12種）をランダムで1枚 プレゼントいたします。

※合算不可／絵柄は選べません／なくなり次第終了

※画像はイメージです

【販売店舗（抜粋）】

・東急歌舞伎町タワー 2F 特設スペース（営業時間：11:00～19:00）

※2月21日(土)～2月23日(月祝)は事前予約制 ※キャッシュレス決済のみ

・京王モール B1F「KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE」（営業時間：10:00～22:00）

※2月21日(土)～2月23日(月祝)（10：00～20：00）は事前予約制

※定休日は京王モールに準ずる

※各エリアの販売場所・取扱商品・事前予約、ノベルティ等の詳細は、

特設サイト（https://gintama-buraritabi.jp）をご確認ください。

２.コラボフードについて：

新宿・調布・高尾エリアで、食事からスイーツ、ドリンクまで作品の世界観をモチーフにしたコラボフードが登場します。また、コラボフードの注文数に応じてエリアごとにノベルティ（オリジナルコースター）をプレゼントいたします。

【新宿エリア メニュー一部】

＜万事屋の彩りまぜ丼＞＜夜兎のホットチリプレート＞

＜甘党！宇治銀時丼風クリームフロート＞ ＜神威のパチパチわたあめコーラ＞

＜月詠の満月バタフライピーソーダ＞ ＜土方のマヨラーコーヒーフロート＞

＜銀さんのパンケーキ～たっぷりあんこといちご～＞＜おかわり確定！神楽と定春のチャーハン!!～酢昆布を添えて～＞

＜真選組・漆黒のマー油らぁめん＞

【調布エリア ドーナツ（全５種）】

＜マヨネーズドーナツ（土方）＞ ＜バナナドーナツ（近藤）＞ ＜アイマスクドーナツ（沖田）＞＜夜兎の傘ドーナツ（神威）＞ ＜春のぶらり旅ドーナツ（定春）＞

【高尾エリア メニュー（一部）】

＜三福だんご＞

※時期によりお団子の絵柄が変わります。

【コラボフード ノベルティ（エリアごと）】

コラボフード（ドリンク含む）を 1品ご注文ごとに、ノベルティ（オリジナルコースター）を1枚 プレゼントいたします。

※なくなり次第終了／絵柄は選べません

※トリエ京王調布 A館5階レストランフロア（対象3店舗）は配布条件が異なります。詳細は特設サイト（https://gintama-buraritabi.jp）をご確認ください。

３.デジタルスタンプラリー＆ARフォト：

京王線沿線施設を巡って、特典をゲット。

新宿コース、調布コース、高幡不動コース、高尾コースの４コースのデジタルスタンプラリーをご用意。

各スポットに設置されたキャラクターパネルやARフォトで記念撮影も楽しめます。

【スタンプラリー遊び方】

本企画のデジタルスタンプラリーは、LINEアカウントまたはメールアドレスで参加可能なデジタル形式です。各スポットに設置されたキャラクターパネルのQRコードを読み取り、スタンプを集めながら京王沿線のコラボスポット巡りをお楽しみいただけます。スタンプ取得後は、スポット内でARフォトもお楽しみいただけます。

【各コースコンプリート特典】

新宿コース：東急歌舞伎町タワー（2Fエレベーターホール付近）ならびに、京王モール B1F「KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE」の２スポットを巡るとコンプリート特典としてフォト風クリ

アカード（万事屋）から1枚をランダムでゲットできます。

調布コース：トリエ京王調布のA館、C館、ならびに神代植物公園の３スポットを巡るとコンプリート特典としてフォト風クリアカード（真選組）から1枚をランダムでゲットできます。

高幡不動コース：新選組のふるさと歴史館ならびに日野宿本陣の２スポットを巡るとコンプリート特典としてフォト風クリアカード（真選組）から1枚をランダムでゲットできます。

高尾コース：高尾登山電鉄 清滝駅ならびに高尾山 スミカの２スポットを巡るとコンプリート特典としてフォト風クリアカード（神威・阿伏兎・月詠）から1枚をランダムでゲットできます。

※高尾コースの特典は山腹の「高尾山 スミカ」で配布のため「清滝駅」→「高尾山 スミカ」の順番でスタンプを集めてください。

【全コースコンプリート特典】

全コースをコンプリートすると、以下のうち いずれか1種 を選択して獲得できます。

1） フォト風クリアカード コンプリートセット（全9種）

2） フードノベルティコースター 通常色 コンプリートセット（全9種）

3）フードノベルティコースター 線画デザイン コンプリートセット（全9種）

※全コースコンプリート特典のお渡しは 東急歌舞伎町タワー 2F 特設スペースのみ となります。

■注意事項

・掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

・ノベルティは数量限定につき、なくなり次第終了となります。

・駅係員および駅・施設への直接のお問い合わせはお控えください。

・本コラボ企画へのお問い合わせは下記窓口までお願いいたします。

イベント事務局 E-Mail：gintama_buraritabi@creativeplus.co.jp

頂戴したお問い合わせにつきましては、平日10:00～18:00に拝見し、順次対応させていただきます。

■コラボ企画概要

・タイトル：『銀魂』春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～

・開催期間：2026年2月21日（土）～3月29日（日）

※施策により開始日・終了日が異なります。詳細は特設サイトをご確認ください。

・実施エリア：渋谷／新宿／調布／高幡不動／高尾（京王沿線）

・主催・企画：株式会社Creative Plus

・協力：京王電鉄株式会社、高尾登山電鉄株式会社 ほか

・協賛：株式会社京王ＳＣクリエイション（トリエ京王調布）、神代植物公園

・特設サイト：https://gintama-buraritabi.jp

・コラボ公式X（旧Twitter）： https://x.com/gintama_burari

■映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』について

映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は、原作史上屈指の名エピソードとして知られる「吉原炎上篇」を題材に、完全新作アニメとして映画化した作品です。圧巻のアクションと熱いドラマを、新規エピソードとともに再構築し、アニメ『銀魂』初となるシネマスコープサイズで描写。

原作では描かれなかったエピソードやキャラクターが加わるにあたり、原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として携わった本作は、

闇の中で紡がれる絆を軸に、人情や友情、愛情を描いたスケール感あふれるエンターテインメント作品となっています。

映画公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/shingintamamovie/

■TVアニメ『銀魂』とは

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7,300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）の人気コミック『銀魂』（作：空知英秋）を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』（興行収入11億円）、2013年に原作者空知英秋書き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』（興行収入17億円）、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』（興行収入19億円）が公開され大ヒット！

また、2025年10月には小説「3年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）のアニメもテレ東系列他にて放送。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

「銀魂」20周年記念サイト ：https://anime-gintama.com/

アニメ『銀魂』公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/gintamamovie

YouTube『銀魂チャンネル』 ：https://www.youtube.com/@gintama_channel_official

■権利表記

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、

ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムアップホールディングス

ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp

以上