TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』LINEスタンプリリース！

株式会社イマジカインフォス(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:前田起也、以下イマジカインフォス)は、大日本印刷株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:北島義斉、以下、DNP)との共同事業「Animation ID」の第5弾として放送・配信されたTVアニメ『ポーション、わが身を助ける』において、アニメ版デザインのLINEスタンプを販売開始したことをお知らせいたします。

2025年10月より放送され話題を呼んだTVアニメ『ポーション、わが身を助ける』が、待望のLINEスタンプになって登場！本スタンプは、異世界でポーションを作りながら奮闘する主人公・カエデや仲間たちの表情豊かなシーンや、作中の名セリフを厳選した全40種のラインナップです。

キャラクターの可愛らしい喜怒哀楽はもちろん、日常のコミュニケーションに欠かせない「よろしくね！」「OK！」といった使いやすいフレーズも豊富に収録。作品のファンの方はもちろん、まだ作品を知らない方にも、日々のトークで気軽に活用いただける使い勝手の良さにこだわりました。

このスタンプをきっかけに、多くの方が『ポーション、わが身を助ける』のワクワクする世界観に触れていただければ幸いです。ご家族やご友人とのトークを、ぜひカエデと一緒に彩ってください！

■『ポーション、わが身を助ける』LINEスタンプの概要

商品名：ポーション、わが身を助ける

販売ページ：LINE STORE https://line.me/S/sticker/32940098

価格：LINE STORE 250円（税込）／ LINE スタンプショップ 100コイン（300円相当）

配信開始日：2026年2月17日

■作品あらすじ

普通の女子高生・カエデは、

見覚えのない路地裏で目を覚ました。

そこは獣人やエルフ、ドラゴンのいる不思議な異世界。

カエデは持っていたリュックサックに

見覚えのない本があることに気がつく。

それは「生成」と唱えるだけで

ポーションが出来てしまう不思議な本だった！

異世界に放り出されたカエデにとって、

生成されたポーションは生活を支える糧になった。

いつか日本へ帰ることを望みながら

女子高生の異世界での奮闘は続いていく―

■原作情報

2014年4月「小説家になろう」に投稿開始。

投稿直後から人気を集め、2015年4月にはヒーロー文庫から書籍化。

ほのぼの、ワクワクが両方楽しめる作風が人気となり、現在11巻まで刊行中。

2023年からはイラストを担当する戸部淑によるコミカライズ連載も始まり、現在、19話まで公開中。

■新刊情報

【ライトノベル】 【コミック版】

『ポーション、わが身を助ける 11』 『ポーション、わが身を助ける 19話』

著者：岩船 晶 漫画：戸部 淑

イラストレーター：戸部 淑 原作：岩船 晶

発売日 ‏ : ‎2025/09/29 発売日 ‏ : ‎2026/01/30

ISBN: ‎ 9784074624799

■ヒーロー文庫公式HP

https://herobunko.com/

■ヒーロー文庫公式Twitter

https://twitter.com/herobunko

■ヒーロー文庫公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCqu82bCZGR2IUuqicxxOZcA

■ヒーローコミックス

https://www.infos.inc/fandom/comic/hero04/

■「Animation ID」プロジェクト

公式サイト：https://animationid.com/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/AnimationID_PJ

■公式HP https://animationid.com/potion/

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)岩船晶・戸部淑・イマジカインフォス／「ポーション、わが身を助ける」製作委員会

■「ライトアニメ(R)」とは

大日本印刷株式会社（DNP）は従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。