毎回チケット完売のイベントが遂に1000人規模で開催! 相席スタート・山添主催ライブ「山添展」

吉本興業株式会社

2026年5月24日（日）、有楽町よみうりホールにて相席スタート・山添寛の主催ライブ「山添展」を開催することが決定しました。

これまですべての公演が完売となるほど、好評を得ている「山添展」。

ギャンブルや心理戦で培った「観察力」を武器に、どんな役でもこなすコント師・山添。そんなオールラウンダーな山添が自らの可能性をさらに広げるべく、「この人とコントをしたい！」という方にオファーし、 多種多様な方々と一夜限りのコントに挑戦します。

新たに1000人規模での開催となる今年は、シソンヌ・じろう、や団、アキナ・山名、きしたかの、レインボーなどの豪華ゲストの出演が決定しました。

チケットは、2月20日（金）11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。なお、当日は会場チケットの他、配信チケットも販売しますので、遠方の方もぜひ配信にてお楽しみください。

相席スタート・山添寛 本人コメント

ネタを10本やるライブです。

転売見つけたらキツイ文言で攻撃してください。

「山添展」 公演概要

【公演名】 「山添展」

【日時】 2026年5月24日(日) 開場 17:45／開演 18:30／終演 20:00（予定）

【会場】 有楽町よみうりホール（千代田区有楽町1-11-1読売会館7階）

【出演】 山添寛、山崎ケイ（相席スタート）、山名文和（アキナ）、じろう（シソンヌ）、や団（SMA）、きしたかの（マセキ芸能社）、レインボー、にゃんぞぬデシ（シンガーソングライター） 他

【チケット発売】

先行受付：2月20日（金）11:00～2月24日（火）11:00

当落発表：2月25日（水）18:00

一般＆配信チケット発売：3月1日（日）10:00

料金：前売 4,500円／当日 5,000円／配信 2,000円

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/12883

【主催】 吉本興業株式会社