TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オリジナル・サウンドトラックCDの発売が3月18日に決定近藤誠一郎とアレシュが背中合わせで立つ描き下ろしイラストのジャケ写も公開!!

(C)2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

シリーズ累計200万部突破、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』。


本作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎(CV.伊東健人)が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ(CV.前野智昭)らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語。


本日2月17日からは第7話「出向しました」が放送開始となります。


作曲家大橋 恵が手掛けた、物語を彩るファンタジーの世界の壮大で品位のある楽曲群を全43曲収録。


さらに、koboreが歌うOPテーマ「Magic」、MORISAKI WINが歌うEDテーマ「Back to Back」それぞれのTVサイズも収録決定いたしました。



▼商品概要


タイトル：TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オリジナル・サウンドトラック


発売日：2026年3月18日(水)


音楽：大橋 恵


価格：\4,180(税抜\3,800)


商品詳細： https://columbia.jp/prod-info/COCX-42666/



Linkfire：後日公開


iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。



▼購入者特典情報


下記対象店舗にてご購入の方に、対象アイテムを先着でプレゼント！


アニメイト：ましかくブロマイド(ジャケ写絵柄)


Amazon.co.jp：メガジャケ



【TRACK LIST】


01. 異世界への扉（M-01H）


02. Magic（TVサイズ）／歌：kobore


　 作詞・作曲：佐藤 赳　編曲：kobore


03. 誠一郎の望み（M-01A）


04. 王宮経理課へようこそ！（M-12）


05. 氷の貴公子（M-02A）


06. 淡々とこなす日々の業務（M-01B）


07. 城下町の人々（M-09B）


08. すっかり染みついた社畜根性（M-17）


09. 疲れが吹っ飛ぶ栄養剤（M-01D）


10. 中毒症状（M-19）


11. 治癒魔法（M-25）


12. 魔力を馴染ませる処置（M-08）


13. 仕事に打ち込む誠一郎（M-01C）


14. 常識の異なる異世界人（M-02B）


15. シーロによる診断（M-13）


16. 鑑定魔法（M-29）


17. 一緒に食事を（M-04）


18. 初めての感情（M-07）


19. 重ねた唇（M-01G）


20. 定時帰宅で絶好調？！（M-03）


21. 隠れ家にて（M-02E）


22. 年下は恋愛対象外（M-05）


23. 価値観の違い（M-02C）


24. 初恋と呼ぶに相応しい（M-16）


25. 不穏な空気（M-20）


26. 結界魔法（M-26）


27. 晩餐会（M-11）


28. 好奇心旺盛な魔導士（M-14）


29. ロマーニ王国（M-09A）


30. 効率重視！（M-06）


31. 喋り方を改めろ（M-02D）


32. すれ違う想い（M-01F）


33. 聖女への献身（M-15）


34. 魔の森への入口（M-22）


35. 緊急事態発生！（M-21）


36. アレシュ率いる第三騎士団（M-02F）


37. 攻撃魔法（M-27）


38. 浄化魔法（M-30）


39. 風魔法（M-28）


40. 教会（M-10）


41. 闇の奥へと（M-18）


42. 御神体（M-23）


43. マーラの丘（M-24）


44. 今はまだ、このままで（M-01E）


45. Back to Back（TVサイズ）／歌：MORISAKI WIN


　 作詞・作曲：園田健太郎　編曲：岸田勇気






■スタッフ


原作：八月 八（KADOKAWA刊）


原作イラスト：大橋キッカ



監督：石平信司


助監督：山田 晃


シリーズ構成：中村能子


キャラクターデザイン：藤井まき


美術監督：黛 昌樹


色彩設計：桂木今里


撮影監督：下崎 昭


編集：白石あかね


音響監督：はたしょう二


音響効果：出雲範子


録音：鶴巻慶典


音響制作：サウンドチーム・ドンファン


音楽：大橋 恵


音楽制作：日本コロムビア


アニメーション制作：スタジオディーン


製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会



■キャスト


近藤誠一郎 :伊東健人


アレシュ・インドラーク :前野智昭


ノルベルト :山下誠一郎


カミル :東地宏樹


ユーリウス :山口智広


白石優愛 :鎌倉有那


イスト :虎島貴明


シーロ :森崎ウィン


オルジフ :興津和幸


セリオ :井澤詩織


シーグヴォルド :小野友樹



■MUSIC


＜オープニングテーマ＞


kobore「Magic」



＜エンディングテーマ＞


MORISAKI WIN 「Back to Back」



■放送情報


2026年1月6日(火)よりAT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送中！


各配信サイトでも順次配信中


AT-X 毎週火曜 23：00～ ※リピート放送 毎週木曜 11：00～／毎週月曜 17：00～


TOKYO MX 毎週火曜 24：30～


BS11 毎週火曜 24：30～


サンテレビ 毎週火曜 24：30～


KBS京都 毎週火曜 24：30～


※放送日時は変更となる場合がございます。



■HP


https://iseshachi.com/



■公式X


https://x.com/iseshachi_anime



■権利者表記


