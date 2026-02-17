NICOLA TASSIE FOR MARGARET HOWELL

株式会社TSIホールディングス

ニコラ・タッシーは、日用品や照明など、マーガレット・ハウエルのために幅広い作品を手がけてきました。なかでも特に注力してきたのがジャグのフォルムで、これは20年以上前にマーガレット自身が彼女のスタジオを訪れた際に最初に心惹かれたものでした。

画家を志していたタッシーは、ロンドンのセントラル・スクール・オブ・アート在学中に、偶然触れたろくろとの出会いをきっかけに、造形や色彩への感性を陶芸の世界へと向けていきました。1980年代に設立したホクストンのスタジオを拠点に、ろくろ成形による実用的な器から、独自に開発した釉薬の色彩を通して、陶のフォルムの可能性や色の相互作用を探る彫刻的作品まで、幅広い制作を行っています。

今回のコレクションには、手仕事ならではの表情を感じさせる灰釉、オレンジ釉をアレンジした「トマト」、そして全体の色調に深みを加えるために開発した濃紺の釉薬が含まれており、ジャグのハンドルは、一点ずつ手作業で引き成形し、本体に取り付けています。また、筆の勢いや手の動きを生かした自由な一筆で描かれたコバルトブルーのボウルやジャグ。そして、光沢のある釉薬とマットな素地の対比によって表現された「まばたき」のデザインは、片側は目を開け、もう片側は閉じた表情で、瞬間的な動作と緻密な制作工程とのコントラストを表したサイダージャグが揃います。

「マーガレット・ハウエルのデザインには、大きな共鳴を感じています。素材を理解し、敬意を払う姿勢が、形や質感のあり方を自然と導いている。そのことが、長く使い続けられるものを生み出し、つくり手とデザイナーが注いだ想いやこだわりによって、使う人とのあいだに個人的な関係が生まれるのだと思います。」 ― ニコラ・タッシー

神南店、大阪グラングリーン店、天神店にて、限定作品を販売しております。

特設ページ :https://www.margarethowell.jp/column/nicola-tassie.html

