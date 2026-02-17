ラボグロウンダイヤモンド専門ジュエリーブランド「DiALY」が提案する、未来をつなぐダイヤモンドのかたち

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、ラボグロウンダイヤモンド専門ジュエリーブランド 「DiALY（ディアリー）」を展開。

「DiALY」は、急速に注目を集めるラボグロウンダイヤモンドの専門ブランドとして、「毎日を、もっと自由に、美しく。」をコンセプトに、新しい時代の価値観に寄り添うジュエリーのあり方を提唱します。

■背景｜ダイヤモンドを取り巻く価値観の変化

近年、世界的にダイヤモンドの価値は、「希少性」や「価格」だけでなく、透明性・倫理性・環境配慮といった観点から見直されています。

特にラボグロウンダイヤモンドは、

１.天然ダイヤモンドと同一の成分・化学組成・物理特性

２.天然ダイヤモンドと同等以上の輝きと品質

３.採掘を伴わない、環境・人権面に配慮した製造背景

を持つことから、欧米を中心に次世代のスタンダードとして市場を拡大しています。

一方、日本では「よく知られていない」「選択肢として語られていない」という課題も残っています。

■DiALYが目指すもの

DiALYは、ラボグロウンダイヤモンドを“人口・代替品”ではなく、“新しい価値を持つダイヤモンド”として正しく伝えることを使命としています。価格やブランド名だけではなく、

どのように生まれ

どのような背景を持ち

どのような未来につながるのか

といったストーリーと理念を含めて届けることを大切にしています。

■ 専門ブランドとしての特徴

DiALYでは、ラボグロウンダイヤモンドに特化することで、厳選した品質基準でのダイヤモンド選定記念日・人生の節目に寄り添うデザイン設計日常にも特別な日にも自然に溶け込む毎日のジュエリー提案を実現しています。

ブライダルやアニバーサリーに限らず、「意味を持つジュエリー」を求めるすべての人に向けたブランドです。

■ 社会的価値とこれから

DiALYは、ラボグロウンダイヤモンドを通じてジュエリーの選択が、価値観の表明になる社会を目指しています。

・環境への配慮

・透明性のあるサプライチェーンでのものづくり

・自分らしい選択を肯定する文化

これらをジュエリーという身近な存在から広げていくことが、DiALYの役割であると考えています。さらにDiALYでは今後、全国の結婚式場、レンタルドレス・アクセサリー事業者との連携を広げ、ブライダル業界全体にも新しい選択肢を届けていくことを目指します。

■ブランド概要

ブランド名：DiALY（ディアリー）

内容：ラボグロウンダイヤモンド専門ジュエリーブランド

運営会社：株式会社医食同源ドットコム

公式サイト：https://dialy.jp/shop

公式SNS：https://www.instagram.com/dialy_jewelry/