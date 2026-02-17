埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、なないろ整骨院と2026シーズンのクラブパートナー契約を締結（増額）

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、川越市にある治療家や鍼灸師、理学療法士など身体のプロフェッショナルからご推薦ただいており、繰り返す症状の原因を追究し根本的な改善へと導いてくれる整骨院 なないろ整骨院（埼玉県川越市、院長、小澤敏也）と2026シーズンのクラブパートナー契約を増額にて締結したことを発表いたします。

なないろ整骨院 様HP: https://nanairo-kawagoe.com/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 神戸駿宏 コメント

「この度、なないろ整骨院様と増額にてクラブパートナーシップを締結させて頂けたことを光栄に思います。なないろ整骨院様には、クラブがまだ川越市リーグにいた2022年よりパートナーを勤めていただいており、より強固なリレーションを2026シーズン育むことができ大変うれしく存じます。

安比奈グラウンド（土グラウンド）で試合をしていた頃を知っている院長小澤様を始め、従業員の皆様も含め、今年こそは関東1部（J5）への昇格を共に喜べるよう、私も尽力して参ります。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

