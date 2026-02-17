個人向けキャリアコーチングサービス「キャリスピ」に山宮 健太朗、島田 隆則が講師として登壇

株式会社ミズカラ

認知科学に基づくコーチングを法人・個人に提供する株式会社ミズカラ（本社：東京都千代田区、代表取締役 山宮健太朗）は、個人向けキャリア特化のコーチングサービス「キャリスピ」(https://mizukara.com/careerspirit/)のサービスアップデートに伴い、株式会社ミズカラ 代表取締役の山宮 健太朗と執行役員の島田 隆則が講師として登壇することを発表します。キャリスピ公式HP：https://mizukara.com/careerspirit/

■「キャリスピ」サービスアップデートの背景

株式会社ミズカラは、当サービス「キャリスピ」(https://mizukara.com/careerspirit/)に加え、体験型自己理解プログラム「REBOOST」、認知科学コーチ養成講座「JCC」、組織コーチング事業をお客様に提供させていただく中で、「人と組織が1人では想像し得ない未来を現実にする」サポートをさせていただいております。そんな中で、ミズカラ全社として培った実体験に基づくノウハウを「キャリスピ」(https://mizukara.com/careerspirit/)に適用させていただきました。そして、サービスアップデートを記念し、山宮健太朗、島田隆則を講師として、パーソナルコーチングサービスを提供させていただきます。

■「キャリスピ」とは

認知科学に基づいた、キャリア特化のコーチングサービスです。あなたの能力（自己欲求に基づく能力）を明確にした上で、現状の外側のGOALを設定し、1人では想像できない未来を現実にする、弊社独自の認知科学に基づくコーチングサービスです。厳選されたプロコーチが、あなたとマンツーマンで対話を行い、人生を深掘り、個人の本音を引き出し、現実を変えることを徹底的にサポートします。さらに、コーチング講義の受講、グループセッションも同時並行で受講し、同じ受講生が集まるコミュニティの中で、自己変革を伴走するサービスです。キャリスピ公式サイト：https://mizukara.com/careerspirit/(https://mizukara.com/careerspirit/) ※受講プログラム詳細：2025年3月7日～2026年6月13日

■株式会社ミズカラについて

株式会社ミズカラは「すべての人に可能性がある」を理念とし、根源的な自己理解による強みの発掘で人生を切り拓く個人向けキャリアコーチング事業、法人向けの組織コーチング事業、体験型自己理解プログラムREBOOSTなど複数事業を展開するコーチングカンパニーです。

日本国内における仕事満足度（ワークエンゲージメント）の低さを解消するため、個人に対する「自己開発」や法人向けの「創発型組織開発」などのサービスを提供。また仕事を起点として人生全体の充実を実現する「エグゼクティブコーチング」も提供しています。これらの事業を通じて、人と組織が自らのGOALを生きる時代を拓くことを目指します。

■株式会社ミズカラの運営事業/メディア

キャリアコーチング事業「キャリスピ（https://mizukara.com/careerspeed/）」

組織コーチング事業（https://mizukara.com/impact/）

体験型自己理解プログラム「REBOOST（https://mizukara.com/reboost/）」

書籍「自分の変え方（https://amzn.to/4m3s5nT）」

メディア「認知科学コーチング研究所（https://mizukara.com/magazine/）」

会社名：株式会社ミズカラ（旧：株式会社GOAL-B）

事業内容：キャリアコーチング事業、組織コーチング事業、転職エージェント事業

代表者：代表取締役 山宮健太朗

所在地：東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 日比谷国際ビル 6階

設立：2019年7月

URL：https://mizukara.com

