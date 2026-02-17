スタートアップ経営を支えるCxOマッチングコミュニティ「Board Members」始動

合同会社JUMP

2026年2月17日、合同会社JUMP（本社：東京都渋谷区、以下「JUMP」）は、スタートアップの経営体制構築を支援する新サービス「Board Members（ボードメンバーズ）」（URL： https://startup-cxo.net/ ）を正式リリースいたしました。

■ サービス概要

「Board Members」は、アーリー～ミドルステージのスタートアップ起業家と、CxO／VP候補者をマッチングするクローズドコミュニティです。

企業成長の早期段階で課題となる「信頼できる経営パートナーの確保」を支援し、起業家とリーダー人材の間に強固なネットワークを構築します。

■ 提供背景

スタートアップの成長には「優れた経営チームの組成」が欠かせません。しかし、創業初期の企業は人的ネットワークが限られており、信頼性や文化的相性を確かめた上でのCxO採用が難航するケースが多く見られます。

JUMPは、これまで数多くのスタートアップの事業・組織支援を行ってきた実績をもとに、スタートアップと経営人材をより深く、より確実につなぐ仕組みとして「Board Members」を立ち上げました。

■ 特徴 完全審査制・紹介制のクローズドコミュニティ

信頼を重視した少数精鋭型のコミュニティ設計。参加者は実績や意向をもとに厳選。

起業家とCxO候補の相互理解を深めるマッチング支援

単なる求人・応募の関係ではなく、価値観やビジョンの共感を基軸とした対話を重視。

JUMP Startup Partnersとしての伴走支援

経営体制の構築に加え、採用・ファイナンス・事業拡大など総合的なサポートを展開。

■ 今後の展望

今後は、オンラインコミュニティの拡充や、リアルイベント・経営者ラウンドテーブルの開催などを通じて、より多くのスタートアップと経営人材の出会いを支援してまいります。

■ サービス情報

サービス名：Board Members（ボードメンバーズ）

URL： https://startup-cxo.net/

運営会社：合同会社JUMP（ https://www.jump-inc.co/ ）

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

合同会社JUMP

E-mail：info@rirry.co.jp

Web： https://www.jump-inc.co/