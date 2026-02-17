【行政連携初】猫関連店舗以外で異例の実施。入間市×ファミリーマート、高齢化社会の「ペット取り残され問題」に挑む

入間市役所

入間市（市長：杉島 理一郎／埼玉県）は、株式会社ファミリーマートと連携し、2026年2月10日（火）より、ファミリーマート入間扇町屋店にて「ペットフードドライブ」を実施いたします。

本企画は、家庭で余っている未開封のペットフードを回収し、保護猫・保護犬活動を行うボランティア団体へ寄付する取り組みです。ファミリーマートでは通常、2月22日の「猫の日」に合わせて展開するキャンペーン「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」の一環として、店名に「猫」が入る店舗や「猫島」近隣店舗など、猫にゆかりのある店舗でのみ本施策を実施しています。

しかし今回、入間市による「高齢化に伴う飼育困難問題に対し、動物愛護団体と連携することで未然にセーフティネットを築きたい」という強い要望により、行政連携としては初めて、猫に関連しない店舗での実施が実現しました。

■ 実施の背景（顕在化する前の「静かなる危機」に備える）

現在、単身高齢者の入院や死亡をきっかけに、飼っていたペットが行き場を失う事例が増えています。事前情報がないため、動物ボランティア団体が引き取らざるを得ないケースもあり、全国的な課題となっています。

入間市においても年間数件の相談が寄せられていますが、今後、団塊ジュニア世代の高齢化に伴い、この「ペットの孤立」の急増は避けられない状況です。事態が深刻化してから税金を投入して対応するのではなく、今のうちから「動物ボランティア団体を支援する取組（フードドライブ）」と「官民の連携体制」を構築することこそが、人と動物が共生できる社会を守る鍵であると考えました。

■ 本事業の特長（「行政の熱意」が企業を動かした）

・全国唯一、行政との連携実施

この「ペットフードドライブ」は、ファミリーマートの「猫」にゆかりのある店舗を中心に実施していた事業ですが、入間市生活環境課が「市民の生活動線にあるコンビニこそが、支援の輪を広げる最適地である」と考え、ファミリーマートに対し、入間市内での実施を要望しました。その熱意にファミリーマート側も共感いただき、入間扇町屋店での実施が決定しました。

・食品ロス削減と動物福祉の「一石二鳥」

店舗において未開封のペットフードを受付することで、「飼っていたペットが亡くなり、フードが余ってしまった」「買ったけれど食べてくれなかった」という飼い主の悩みを解決し、日々、物資不足にあえぐボランティア団体の支援につなげます。集まったペットフードは「いるまドッグキャットの会」に活用いただきます。

■ 実施概要

期間：2026年2月10日（火）～3月2日（月）

場所：ファミリーマート入間扇町屋店（入間市扇町屋5-2-8）

回収対象：未開封、賞味期限が2ヶ月以上ある犬猫用フード（常温保存可）

【報道関係者の皆様へ：取材・撮影のご案内】

現地での撮影対応を調整可能です。撮影をご希望の場合は、下記担当（生活環境課）までお問合わせください。

入間市について

【狭山茶の郷から世界へ】入間市が描く「Well-being City」の未来図～伝統の茶文化と最先端のまちづくりが織りなす、心豊かな暮らしの新モデル～

首都圏から電車で約1時間。市内には緑豊かな茶畑が広がり、季節の移ろいとともに風景が変化する、どこか懐かしい景色が残されています。入間市は、商業的茶産地としては日本最北に位置し、狭山茶の発展とブランド化に大きく関わってきた地域です。歴史ある茶文化を大切にしながら、現在では多様な文化や価値観を取り入れたまちづくりに取り組んでいます。

伝統と多様性が調和する、入間市ならではの景観

関東平野の自然に恵まれたこの地では、代々受け継がれてきた茶農家の手により、狭山茶が丁寧に育てられています。

一方で、米軍基地跡地を再整備した「ジョンソンタウン」や、大型商業施設「三井アウトレットパーク入間」などもあり、伝統と現代的な要素が調和したまちの風景が広がります。

こうした多様性こそが、入間市の大きな魅力の一つです。

🏆 SDGs未来都市としての挑戦「Well-being Cityいるま」

2022年、入間市は内閣府より「SDGs未来都市」に選定されました。

これを契機に、市は「健康と幸せを実感できる未来共創都市『Well-being Cityいるま』」をビジョンに掲げ、地域資源を活かした持続可能なまちづくりを推進しています。

同年10月には、地域の誇りである狭山茶の魅力を次世代へとつなぐため、全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」を施行しました。

市民・事業者・行政が連携し、地域文化の継承と活性化に取り組んでいます。

💡 未来の「原風景」を描くプロジェクト

「心豊かでいられる、『未来の原風景』を創造し、伝承する。」

この想いのもと、入間市では、変化の激しい時代においても、人と人とのつながりや、地域固有の風景・文化を大切にしたまちづくりを進めています。

従来の枠にとらわれず、市民とともに未来を描く取り組みは、今後もより良い地域社会の実現を目指す一助となることを期待しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]

📊 注目ポイント

- 商業的茶産地としては日本最北、400年の歴史を持つ狭山茶の産地- SDGs未来都市（2022年選定）としての持続可能なまちづくり- 狭山茶文化・アメリカンカルチャー・都市型商業が共存する多様な都市景観- 市民と共につくる「Well-being Cityいるま」のビジョン- 全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」による茶文化振興と継承

▼企業などからの、入間の地域課題解決のための提案フォームはコチラ

いるま未来共創ラボ https://www.city.iruma.saitama.jp/gyosei_joho/purpose/10547.html

基本情報

■ 入間市役所

所在地：埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号

電話：04-2964-1111（代表）

