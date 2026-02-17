TVアニメ「瑠璃の宝石」Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンド、厚みアクリルスタンドの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「瑠璃の宝石」の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
荒砥 凪/瑠璃＆硝子
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼B2タペストリー
瑠璃＆硝子
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
▼キャラクターラバーマット
瑠璃＆凪 vol.2/凪＆曜子/瑠璃＆硝子
■サイズ：約600×350×2mm
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
▼アクリルキャラスタンド
谷川 瑠璃&荒砥 凪 vol.2/荒砥 凪 vol.2/谷川 瑠璃&瀬戸 硝子
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
▼厚みアクリルスタンド
谷川 瑠璃/荒砥 凪
■サイズ：約50mm、厚さ8mm
■素材：アクリル
(C)2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
