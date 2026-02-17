QuizKnockが人気ゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』とコラボ！ 2月17日（火）から伊沢拓司がアシスタント役・特別練習カードとして登場
株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、株式会社セガ（東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO 内海州史）とコラボレーションし、本日2月17日（火）から、人気ゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』内に、アシスタント役・特別練習カードとして伊沢拓司が登場することをお知らせします。
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）とは、1996年に1作目が発売された、サッカークラブ運営シュミレーションゲーム「サカつく」シリーズの最新作です。監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。
今回は、監督を支えるアシスタント役として、QuizKnockきってのサッカー好きである伊沢拓司が登場。また伊沢の友人役として、batonのエンジニアであり、同じくサッカーファンであるfalconも登場します。さらに、選手のステータスを上げる「特別練習カード」としても伊沢が実装されました。
伊沢拓司
falcon
特別練習カード（伊沢拓司）
また、今回の実装にあわせて、コラボ動画を3日連続で公開いたしました。
2月14日（土）にYouTubeチャンネル「GameKnack」で公開された動画では、伊沢とfalconが実際に『サカつく2026』をプレイし、5,000人以上の選手から最強チームを作って真剣勝負！ 2人のこだわり溢れるチーム作りや熱い戦いから目が離せません。
2月15日（日）にYouTubeチャンネル「QuizKnock会議中【サブチャンネル】」で公開された動画では、伊沢とfalconが社内のサッカーサークルでのプレイを解説と共に振り返り。こだわりのプレイ解説をお楽しみいただけます。
また、2月16日（月）に、1本目と同じくYouTubeチャンネル「GameKnack」で公開された動画では、ふくらP、須貝駿貴、山本祥彰、東問の4名が、「特別練習カード」として登場する伊沢の能力を決めるための会議を実施。クイズのプレイングや普段の様子など、メンバーならではの視点で伊沢の能力を考える様子にご注目ください。
ぜひ伊沢拓司と一緒にサッカークラブを経営してみてください！
■動画概要
・タイトル：サッカーオタクの伊沢なら最強のサッカーチームを作れる説【#サカつく2026】
・公開日：2026年2月14日（土）
・出演者：伊沢拓司、falcon
・YouTubeチャンネル：GameKnack
・URL：https://youtu.be/CQpF35N8qRI
・タイトル：【ゆるゆるサッカー】伊沢＆falconが普段の休日の様子をお届け！
・公開日：2026年2月15日（日）
・出演者：伊沢拓司、falcon
・YouTubeチャンネル：QuizKnock会議中【サブチャンネル】
・URL：https://youtu.be/wm1zO7twy_0
・タイトル：伊沢とトレーニングするとどんな能力が上がるかを考える会【制作裏話】【#サカつく2026】
・公開日：2026年2月16日（月）
・出演者：ふくらP、須貝駿貴、山本祥彰、東問
・YouTubeチャンネル：GameKnack
・URL：https://youtu.be/_pDCvdKRoqQ
ゲーム概要
タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026
対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）
配信開始日：2026年1月22日
ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム
価格：基本無料（アイテム課金）
メーカー：セガ
対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語
著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission. / (C)SEGA
ダウンロード：
iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions
Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3271000
PlayStation(R)5/PlayStation(R)4：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672
■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/
■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/
■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは
『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。
明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。
QuizKnockとは
QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。
株式会社batonとは
株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。
■本件に関するお問い合わせはこちら
株式会社baton 広報チーム
Email：qk_media@baton8.com
■会社概要
社名：株式会社baton
設立：2013年10月
代表取締役：衣川洋佑
コーポレートサイト：https://baton8.com/