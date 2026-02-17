ハードテクノパーティー「LOCKER ROOM」がMarie Vauntを招聘し第2回開催が決定!!
ハードテクノパーティー「LOCKER ROOM」がMarie Vauntを招聘し第2回開催が決定!!
2025年9月に開催され東京のクラウドを熱狂に導いたLOCKER ROOMは東京のハードテクノシーンの若手たちが中心となり、歌舞伎町の地下で繰り広げられる非日常なアンダーグラウンドレイヴ空間。
今回のゲストには次世代のテクノクイーン「Marie Vaunt」がZEROTOKYO初登場!!
日本とアメリカのルーツを持つDJ・プロデューサーである彼女はアシッド・エレクトロ・ハードグルーヴを駆使したその独自の音楽スタイルで、世界中のテクノファンを魅了し、S2O MUSIC FESTIVAL 2026などのアジアのフェスにもブッキングされ名実ともにスターへの階段をステップアップしている彼女。
2025年のOHJOでのギグも入場制限がかかるほどの大盛況であった。
見た目からは想像できないハードなセットに注目!!
世界最前線のダンスミュージックを体現、歌舞伎町から生まれる新たなカルチャーを見逃すな!!
春のZERO×CHANDONキャンペーン!!
期間中(<3月6日(金)～4月11日(土)>)に各日程来場の方先着200名様に1グラスCHANDON ROSEをプレゼント!!
さらに大学・専門学校・短大に在学中の方は学生証の提示で500円OFF+1グラスシャンドン(スパークリングワイン)付き!!
お早めにご来場ください!!
EVENT INFO
2026.4.3(金) LOCKER ROOM feat. Marie Vaunt
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/locker-room-feat-marie-vaunt-0403/
DOOR：\4,000-
FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）
STUDENT PASS(学生証提示・1ウェルカムドリンク付き) ：\3,500-
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/locker-room-feat-marie-vaunt-0403
【RA】https://ja.ra.co/events/2372891
※STUDENT PASS
「大学・専門学校・短大等に在学中の方」学生証の提示で当日料金から500円OFF。
1ウェルカムドリンク(グラスCHANDON ROSE)付き。
※20歳以上からのご入場となります。
※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。
FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。
【Z HALL】〈HARD TECHNO / TECHNO〉
SPECIAL GUEST：Marie Vaunt
DJ：CHIKA / DALJAE / KAITO / KLYDE / YUXI
ARTIST INFO
Marie Vaunt
Marie Vauntは、日系アメリカ人のテクノプロデューサー／DJで、現在はロサンゼルスを拠点としている。
圧倒的なリズム、暗く幻想的なボーカル、ジャンルを定義するアシッドラインで知られる彼女は、熱心な世界的なファン層を築き上げ、2025年にはSpotifyで1890万回以上の再生回数を記録し、Beatportトップ100に定期的にランクイン。
彼女の楽曲「That Acid」は、Beatport Top 100で1位を獲得し、Drumcodeからの「Dark Room」と自身のレーベルKurai Recordsからの「The Chosen」に続く3作目のチャート1位作品となった。彼女はBeatportテクノチャートで3曲を同時にトップ10入りさせた数少ないアーティストの一人であり、2024年初頭には「Dark Room」「ADSR」「Reaction」が同時にチャートインした。Kurai Recordsはその後、Beatportにおけるテクノレーベルのトップ3に躍進した。同年、Beatportにおいて女性テクノアーティストとして最高売上を記録し、総合ランキングで4位を獲得。
日本、イギリス、オランダ、スイス、オーストラリア、マレーシア、ドイツ、ポルトガル、スペイン、アメリカなど、数えきれないほどの国々のステージで彼女の特徴的なサウンドを披露し、2024年にはCreamfieldsに出演、2025年にはEDC Las Vegasに初登場し、2026年にはTomorrowland Winterへの出演が予定されている。その間も、世界中のクラブやフェスティバルでヘッドライナーを務め続けている。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I3165JdDGXQ ]
Marie Vaunt - Live @ 1001Tracklists Top 101 Producers 2024 ADE Party
ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT
Instagram：zerotokyo_official
X：ZEROTOKYO_JAPAN
TikTok：zerotokyo_official_
LINE：ZEROTOKYO
ZEROTOKYO OFFICIAL RA ACCOUNT
RA：https://ja.ra.co/clubs/210778
※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。