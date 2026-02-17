株式会社TSTエンタテイメント

ハードテクノパーティー「LOCKER ROOM」がMarie Vauntを招聘し第2回開催が決定!!

2025年9月に開催され東京のクラウドを熱狂に導いたLOCKER ROOMは東京のハードテクノシーンの若手たちが中心となり、歌舞伎町の地下で繰り広げられる非日常なアンダーグラウンドレイヴ空間。

今回のゲストには次世代のテクノクイーン「Marie Vaunt」がZEROTOKYO初登場!!

日本とアメリカのルーツを持つDJ・プロデューサーである彼女はアシッド・エレクトロ・ハードグルーヴを駆使したその独自の音楽スタイルで、世界中のテクノファンを魅了し、S2O MUSIC FESTIVAL 2026などのアジアのフェスにもブッキングされ名実ともにスターへの階段をステップアップしている彼女。

2025年のOHJOでのギグも入場制限がかかるほどの大盛況であった。

見た目からは想像できないハードなセットに注目!!

世界最前線のダンスミュージックを体現、歌舞伎町から生まれる新たなカルチャーを見逃すな!!

春のZERO×CHANDONキャンペーン!!

期間中(<3月6日(金)～4月11日(土)>)に各日程来場の方先着200名様に1グラスCHANDON ROSEをプレゼント!!

さらに大学・専門学校・短大に在学中の方は学生証の提示で500円OFF+1グラスシャンドン(スパークリングワイン)付き!!

お早めにご来場ください!!

EVENT INFO

2026.4.3(金) LOCKER ROOM feat. Marie Vaunt

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/locker-room-feat-marie-vaunt-0403/

DOOR：\4,000-

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

STUDENT PASS(学生証提示・1ウェルカムドリンク付き) ：\3,500-

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/locker-room-feat-marie-vaunt-0403

【RA】https://ja.ra.co/events/2372891

※STUDENT PASS

「大学・専門学校・短大等に在学中の方」学生証の提示で当日料金から500円OFF。

1ウェルカムドリンク(グラスCHANDON ROSE)付き。

※20歳以上からのご入場となります。

※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。

FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。

【Z HALL】〈HARD TECHNO / TECHNO〉

SPECIAL GUEST：Marie Vaunt

DJ：CHIKA / DALJAE / KAITO / KLYDE / YUXI

ARTIST INFO

Marie Vaunt

Marie Vauntは、日系アメリカ人のテクノプロデューサー／DJで、現在はロサンゼルスを拠点としている。

圧倒的なリズム、暗く幻想的なボーカル、ジャンルを定義するアシッドラインで知られる彼女は、熱心な世界的なファン層を築き上げ、2025年にはSpotifyで1890万回以上の再生回数を記録し、Beatportトップ100に定期的にランクイン。

彼女の楽曲「That Acid」は、Beatport Top 100で1位を獲得し、Drumcodeからの「Dark Room」と自身のレーベルKurai Recordsからの「The Chosen」に続く3作目のチャート1位作品となった。彼女はBeatportテクノチャートで3曲を同時にトップ10入りさせた数少ないアーティストの一人であり、2024年初頭には「Dark Room」「ADSR」「Reaction」が同時にチャートインした。Kurai Recordsはその後、Beatportにおけるテクノレーベルのトップ3に躍進した。同年、Beatportにおいて女性テクノアーティストとして最高売上を記録し、総合ランキングで4位を獲得。

日本、イギリス、オランダ、スイス、オーストラリア、マレーシア、ドイツ、ポルトガル、スペイン、アメリカなど、数えきれないほどの国々のステージで彼女の特徴的なサウンドを披露し、2024年にはCreamfieldsに出演、2025年にはEDC Las Vegasに初登場し、2026年にはTomorrowland Winterへの出演が予定されている。その間も、世界中のクラブやフェスティバルでヘッドライナーを務め続けている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I3165JdDGXQ ]

Marie Vaunt - Live @ 1001Tracklists Top 101 Producers 2024 ADE Party

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO

ZEROTOKYO OFFICIAL RA ACCOUNT

RA：https://ja.ra.co/clubs/210778

※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。