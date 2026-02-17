「妖怪学校の先生はじめました！」初のミュージアムイベントが開催決定！

株式会社スクウェア・エニックス

「妖怪学校の先生はじめました！」初のミュージアムイベントの開催が決定！


本日、田中まい先生描きおろしのイベントメインビジュアルと開催情報を公開いたしました。



「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」メインビジュアル


作品の世界観や個性豊かなキャラクターたちを堪能できる展示に加え、


田中まい先生の描き下ろしイラストを使用したグッズなど多種ご用意して、


みなさまに会いに行きます！ぜひご来場ください！


妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム 開催概要


◇会期・会場◇


■東京会場


開催期間：2026年5月22日（金）～5月31日（日）


開催場所：有楽町マルイ



■兵庫会場


開催期間：2026年6月19日（金）～7月5日（日）


開催場所：神戸マルイ



■福岡会場


開催期間：2026年7月31日（金）～8月9日（日）


開催場所：博多マルイ



※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。


※会場により、販売商品のラインナップや展示内容が変更になる場合がございます。




◇入場方法◇


『入場無料』


※ただし、ご入場に際して、事前のWEB抽選やWEB予約・整理券などによる入場制限をさせていただく場合がございます。


　ご来場前に必ず公式HPをご確認ください。




公式HP　：https://sqex.to/(https://sqex.to/YOHAJI_M)YOHAJI_M(https://sqex.to/YOHAJI_M)


公式X 　 ：@SQEX_ComicGoods(https://x.com/SQEX_ComicGoods)



◇作品情報◇



妖怪学校の先生はじめました！

田中まい



「妖怪学校の先生はじめました！」は　月刊「Ｇファンタジー」にて連載中。　コミックス最新20巻は2026年2月27日（金）発売。



作品紹介ページ


https://magazine.jp.square-enix.com/gfantasy/story/youkaigakkou/



作品公式X


https://x.com/yohaji_official