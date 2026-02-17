INI 2nd写真集「Viva la vita」が、メンズ写真集では異例の初版10万部スタート！　2月24日（火）の発売記念インスタライブやセブン-イレブン広告も決定！　＃ビバラビINI

株式会社講談社

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から生まれたグローバルボーイズグループ・INI。2026年2月24日（火）に発売予定の２作目となる写真集「Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）」の初版発行部数が、メンズ写真集としては異例の10万部スタートとなることが決定しました。

INIが2025年末にリリースしたシングル『THE WINTER MAGIC』はグループ最高の124.6万枚を売り上げ、ビルボードの2025年「Top Singles Sales」では年間１位に輝き、名実ともに“日本イチのグループ”となりました。そんな破竹の勢いを見せるINIが、新たに写真集の分野においても“日本イチ”を達成する可能性が出てきました。

【講談社 書籍販売 営業担当よりコメント】

「情報解禁するや否や、書店から数多くの問い合わせをいただきました。ファンの皆様からの熱量も凄まじく、相当数の受注を受け、メンズの写真集では異例の初版10万部を刷ることに決めました。講談社全体で見ても、近年稀に見る数字となっています。この勢いがあれば『オリコン年間BOOKランキング』の写真集 男性部門１位も充分に狙えると思います。間違いなく、2026年の写真集を代表する１冊になります。」

そして、写真集「Viva la vita」に関する嬉しいお知らせもあります。

１.INI 2nd写真集「Viva la vita」発売日に、記念インスタライブが決定！

INI公式Instagram（@official__ini）にて、2月24日（火）発売日当日の18時～配信予定（時間変更の可能性あり）ですので、ぜひスケジュールを空けておいてください。

２.全国のセブン-イレブンにて「Viva la vita」サイネージ&レジ横広告が放映決定！

2月24日（火）～3月2日（月）の１週間、首都圏を中心に3500店舗のセブン-イレブンに設置されているデジタルサイネージにて写真集「Viva la vita」の、ここでしか見られないスペシャルムービー広告を放映予定です！また、3月1日（日）～3月15日（日）には全国のセブン-イレブンの店内レジ画面告知にて、写真集「Viva la vita」の広告が放映予定です。ぜひチェックしてください。

３.全国のタワーレコード対象店舗でパネル展&パネルプレゼントキャンペーンの実施が決定！

INI 2nd写真集 「Viva la vita」の発売を記念して、タワーレコード下記対象店舗にてパネル展示＆プレゼント抽選企画の実施が決定いたしました！

＜対象店舗＞

タワーレコード渋谷店/タワーレコード名古屋パルコ店/タワーレコード福岡パルコ店/

タワーレコード梅田NU茶屋町店/タワーレコード札幌パルコ店

＜展示・抽選券配布期間＞

2026年2月24日(火)商品入荷時～2026年3月9日(月)

また、渋谷店限定で大型パネル展も実施予定です。

詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://towershibuya.jp/news/2026/02/17/225161

４.HMV&BOOKS SHIBUYAでパネル展&パネルプレゼントキャンペーンの実施が決定！

INI 2nd写真集「Viva la vita」発売を記念して、HMV&BOOKS SHIBUYAにてパネル展を開催。直筆サイン入りパネルを抽選でプレゼントするキャンペーンも実施します！

〈開催場所〉

HMV&BOOKS SHIBUYA

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内 6F

〈開催期間〉

2026年2月24日(火)～2026年3月9日(月)

詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/260209115/

５.INI 2nd写真集 「Viva la vita」& 8TH SINGLE『PULSE』の発売を記念して、＜INI「Viva la vita」&『PULSE』連動サイン会＞の開催が決定！

INI 2nd写真集 「Viva la vita」ご購入の際に、4月22日(水)発売予定のINI 8TH SINGLE『PULSE』を予約すると「連動サイン会」の応募抽選カードがもらえる企画を実施！

＜“サイン会応募抽選カード(連動サイン会エントリーコード)”付き対象商品ご予約期間＞

2026年2月24日（火）開店時 ～ 2026年3月22日（日）閉店時 まで

＜キャンペーン対象CDショップ限定“サイン会応募抽選カード(連動サイン会エントリーコード)”配布期間＞

2026年2月24日（火）開店時 ～ ※対象店舗にてなくなり次第配布終了

詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://ini-official.com/news/detail/3756

詳しくは写真集公式サイト（https://www.vivi.tv/ini_photobook/）と写真集公式Xアカウント「INI 2nd写真集 Viva la vita」（@INI2nd_Photo）をチェックしてください。

写真集に関する最新情報や先行カット、写真集撮影の裏側やオフムービーを配信しています！

ぜひフォローして、お見逃しのないように。

商品情報

タイトル：『INI Viva la vita』

撮 影：ISAC/Shuhei Tsunekawa

定 価：3630円(税込)

判 型：A4変形

頁 数：192ページ

発売日：2026年2月24日(火)

発 行：講談社

ISBN：9784065420034

【ViVi公式】

Instagram: https://www.instagram.com/vivi_mag_official/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/vivi_magazine