いちごと桜アフタヌーンティー “春彩” 　春を彩る、桜あんミルフィーユや抹茶フィナンシェなど 　あまおうのプレミアムソース仕立ての大人なホテルスイーツも登場

カルチャーとトレンドが心地よく交差する、キンプトン新宿東京。2026年3月1日(日)から4月30日(木)までの期間限定で、待望の「いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”」が登場！春の光が差し込むディストリクトで、フレッシュないちごと桜のエッセンスを重ねた、季節感あふ れるスイーツをご用意。大人のゲストにも楽しめるラインナップで、気取らず、でもちゃんと特別。そんなキンプトンらしい春のひとときをどうぞ。

桜のスイーツラインアップ

スイーツには、桜あんとカスタードが重なり合う「桜あんミルフィーユ」。抹茶のコクを軽やかに楽しめる「抹茶フィナンシェ」。濃厚な チョコレートにいちごを合わせたタルト、桜の香りがふわりと広がるメレンゲ、桜あんを主役にしたパフェなど、一口ごとに春の表情が広がるスイーツも。プレミアムプラン限定の「桜とピスタチオのムース あまおうのプレミアムソース仕立て」は、桜のやさしい香りとピスタチオのコク、そしてあまおうのジューシーな甘みが重なり合う、この季節だけのスペシャルデザート。ゲストをごきげんな気分にするスイーツばかり！

セイボリーも、ちゃんと遊び心

「いちごとアボカドのタルト」は、フルーティーさとクリーミーさの意外なマッチング。「桜鯛のカルパッチョ」は、春の海の軽やかさをそのまま一皿に。オリーブの肉詰めフリット「アスコラーナ・ミラノサラミ」も、午後の気分をちょっと自由にしてくれます。甘いだけ じゃない。塩味のバランスが心地いい、キンプトンらしい遊び心を楽しんで。

慌ただしい日常に、ワクワクするひとときを。春のムードに身をゆだね、自分らしいペースで過ごす時間。トレンドが集まるキンプトン 新宿東京で、春にキュンと心がときめく「いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”」をお届けします。

【期間限定メニュー概要】

提供日程: 2026年3月1日(日)～4月30日(木)

内容: いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”

時間: 120分制 アフタヌーンティー 11:30～17:00 (最終入店 15:00) ハイティー - 夜桜プラン 18:00～23:00 ※事前予約制 ※前日の16時までにご予約ください。

場所: ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ

（キンプトン新宿東京 2階／Tel: 03-6258-1414 ）

詳細: https://www.kimptonshinjuku.com/jp/strawberry-sakura-afternoontea-2026/

ご予約: https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists=69832a1ae28dc495757c0f1a

スイーツ各種

桜あんミルフィーユ

カスタードクリームと桜あんを混ぜたクリームをバターたっぷりのさくさくパイでサンド。

抹茶フィナンシェ

香り高い抹茶と焦がしバターのコクが調和した、しっとり食感の焼き菓子。

ストロベリーチョコタルト

甘酸っぱいストロベリーと濃厚なチョコレートが楽しめるリッチなタルト。

桜ストロベリームース

フレッシュなストロベリーゼリーが中に入った、香り高い桜のムース。

メレンゲシャンティー

メレンゲのサクシュワ食感、シンプルな甘さが芳醇な桜の香りを引き立てるスイーツ。

桜あんパフェ

桜の葉を練り込んだ桜あんを主役に、ストロベリーゼリーを合わせた、春らしい和風パフェ。

桜ローズムース

桜の繊細な香りとローズの華やかな風味が味わい深いムース。

セイボリー各種

いちごとアボカドのタルト

桜鯛のカルパッチョ

アスコラーナ・ミラノサラミ

桜とピスタチオのムース あまおうのプレミアムソース仕立て

プレミアムプラン限定。桜のやさしい香りをまとったムースに、コクのあるピスタチオを重ね、あまおうのジューシーな果汁を甘いスープ仕立てで。

桜ブロッサム

プレミアムプラン限定。桜がふわりと香るノンアルコールワインに、グレー プフルーツと柚子の爽やかさを重ね、春の訪れを祝福する一杯。

Telmont Champagne1杯付き夜桜プラン

18:00以降限定の夜桜プラン。お仕事帰り やディナータイムにも気軽に楽しめる、大人のアフタヌーンティー。Telmontの シャンパンとともに。

ザ・ジョーンズ カフェ＆バーのいちごと桜スイーツ特集

＜2026年3月1日(日)～4月30日(木)提供＞

ニューヨークの空気が流れるザ・ジョーンズ カフェ＆バーでは、2026年3月1日(日)から4月30日(木)まで、春気分をおもいっきり楽しめる桜 スイーツセレクションを期間限定でお届けします。キンプトン新宿東京で春を感じるスイーツと共に、甘い時間を過ごしませんか？

桜のチーズムースと桜アイスを重ねた「桜クロッフル」。クロワッサン生地に桜あんを忍ばせた「桜クロッカン」は、ほどよい甘さと軽やかな 食感が絶妙！NYCと東京を感じる「桜パフェ」や「桜チーズケーキ」も登場。思わず一口と、心がときめくスイーツが勢ぞろい。いちごと桜が軽やかに彩る、この季節だけのスイーツを。

街を歩いて、ふと立ち寄るブレイクタイムにも。予定のない午後を楽しむカフェタイムにも。甘さは軽やかに、気分はちょっと高めに。春のムードをひとさじまとったスイーツとともに、心までほどける時間をどうぞ。この春のカフェ時間は、キンプトン新宿東京で！

桜クロッフル 2,500円桜クロッカン 1,500円桜パフェ 2,000円桜チーズケーキ 1,800円

(料金は全て税込み＋サービス料別)

【期間限定メニュー概要】

提供日時: 2026年3月1日(日)～4月30日(木)

内容: ザ・ジョーンズ カフェ＆バーのいちごと桜スイーツ特集

時間: 7:00～22:00（L.O. 21:00）

場所: ザ・ジョーンズ カフェ＆バー 1F

詳細: https://www.kimptonshinjuku.com/jp/tokyo-restaurants/the-jones-cafe-bar-%E6%9D%B1%E4%BA%AC/

