通関士試験合格への早道になる！「通関ビジネス実務検定(TM)」唯一の公式対策本が、法令改正に対応した第2版としてパワーアップ！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年2月27日、新刊『公式ガイド 通関ビジネス実務検定(TM) 要点整理＆練習問題［第2版］』を発刊します。

■新しい通関資格のスタンダードへ

「通関ビジネス実務検定(TM)」は、2021年に創設された新しい民間資格で、通関・物流・貿易実務に携わる方のスキルアップを目的としています。関税法や関税定率法などの基礎的な法令に加え、物流、国際情勢、各国の基礎知識、HSコード分類、課税価格の算定など、実務に直結する幅広い内容を扱う点が特徴です。通関士国家試験の基礎固めにも活用できる資格として注目されています。

■実務に直結する幅広い知識を網羅

検定では、通関に必要な法令だけでなく、輸出入の現場で求められる実務知識を総合的に問います。企業においては、従業者の知識向上がコンプライアンス強化やリスクマネジメントの向上につながることも期待されており、通関・物流部門の教育ツールとしても活用が広がっています。

■最新改正に対応した唯一の公式テキスト

今回刊行された公式テキスト第2版は、最新の法令改正に対応し、初心者にも理解しやすいよう要点と問題を簡潔に整理しました。通関・物流の現場で求められる知識を無理なく習得できる構成となっており、検定受験者はもちろん、実務担当者の基礎力強化にも役立つ内容です。

■試験情報

次回の試験は5月24日です。受検申し込み開始は、2月17日（火）～5月11日(月)です。

■書籍概要

書名 公式ガイド 通関ビジネス実務検定TM 要点整理＆練習問題［第2版］

著者 日本貿易実務検定協会(R)編

定価 2640円（税込）

発売日 2026年2月27日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798075981/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18286065/

※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます