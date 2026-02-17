【熱海後楽園ホテル ×「なんでもいきもの」 コラボレーションルームプラン】ご好評の声にお応えして、販売期間を2026年4月23日（木）まで延長決定！

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

熱海にある複合型リゾートATAMI BAY RESORT KORAKUEN（所在地：静岡県熱海市和田浜南町10-1、代表取締役社長 総支配人 向坂 雄典）は、2026年1月11日（日）～4月5日（日）の期間、熱海後楽園ホテルにおいて、イラストレーター・よこみぞゆりさんによるオリジナルキャラクターシリーズ「なんでもいきもの」とコラボレーションし、「なんでもいきもの」と熱海後楽園ホテルで、それぞれ初となるコラボレーションルームを販売しております。

このたび、ご好評につき「なんでもいきもの」とのコラボレーションルームの販売を2026年4月23日（木）まで延長することを決定いたしました。絶景のオーシャンビューとお部屋いっぱいに広がるかわいい"なんもの"たちに囲まれながら、ここでしか味わえない癒しのひとときをお過ごしいただけます。

※オーシャンスパ Fuuaにて開催中の『なんでもいきものとまるっと1日とろけ旅 in オーシャンスパ Fuua』は予定通り、2026年4月5日（日）に終了いたします。

コラボレーションルーム概要

「なんでもいきもの」と熱海後楽園ホテル、それぞれ初となるコラボレーションルーム。１日１室限定で、客室は「なんでもいきもの」の可愛いいきものたちで彩られます。また、オリジナルのノベルティのプレゼントやご宿泊されたお客様限定でお楽しみいただける限定カプセルトイ（有料）もご用意し、「なんでもいきもの」の世界を存分にご満喫いただけます。

URL：https://www.atamibayresort.com/nanmono-collaboration/

コラボルーム イメージ

【プラン名】

【1日１室限定】「なんでもいきもの」コラボルームプラン【フリーフロー(飲み放題)付き】夕・朝食付き

【販売期間】

2026年1月11日（日）～4月23日（木）【1日1室限定】

※限定室数の完売や、ご希望のお日にちが除外日となる場合がございます。

※当初、販売期間は2026年4月5日（日）まででしたが、4月23日（木）まで延長いたします。（4月24日（金）チェックアウトまでとなります。）

【プラン内容】

・宿泊者限定の「なんでもいきもの」オリジナルノベルティ（コンパクトミラー、コームキーホルダー、アクリルカラビナ、巾着）をご宿泊のお客様お一人様につき1セットプレゼントいたします。

※3歳以下のお子様にはノベルティのプレゼントは付きません。

オリジナルノベルティ イメージ

・限定カプセルトイ（有料：1回400円）をお楽しみいただけます。（全3種）

※ランダムで1つ排出されます。種類はお選びいただけません。

※複数ご購入いただいた場合、同じ商品が重複する可能性がございます。

※ご購入数には制限がございます。

限定カプセルトイ イメージ

【対象客室】

AQUA SQUARE オーシャンビュールーム

【料金(2名1室ご利用時の大人1名様料金)】

31,350円～

※大人1名様につき入湯税150円、宿泊税200円を別途頂戴します。

※1泊2食付きでのご提供となります。 (夕食︓ブッフェ 朝食︓ブッフェ)

※料金は2026年2月17日（火）時点の宿泊料金（会員価格）です。 料金は変動制となります。

※ご予約は2～4名様となります。

※チェックイン15:00 / チェックアウト10:00

『なんでもいきものとまるっと1日とろけ旅 in オーシャンスパ Fuua』 開催概要

オーシャンスパ Fuuaでは、『なんでもいきものとまるっと1日とろけ旅 in オーシャンスパ Fuua』を開催中。館内は、「なんでもいきもの」の可愛いいきものたちで彩られます。特別感あふれるオリジナルグッズをはじめ、Fuua Cafe（フーア カフェ）でのコラボ企画などを実施しており、絶景のオーシャンビューと共に、ほんわか癒される「なんでもいきもの」とのコラボレーションイベントをお楽しみいただけます。

(C)yokomizoyuri

◎タイトル：なんでもいきものとまるっと1日とろけ旅 in オーシャンスパ Fuua

◎期間：2026年1月11日（日）～4月5日（日）

※オーシャンスパ Fuuaにて開催中の『なんでもいきものとまるっと1日とろけ旅 in オーシャンスパ Fuua』は予定通り、2026年4月5日（日）に終了いたします。

◎場所：オーシャンスパ Fuua

◎URL：https://www.atamibayresort.com/nanmono-collaboration/

◎お客様からのお問い合わせ先：オーシャンスパ Fuua TEL 0557-82-0123

【オーシャンスパ Fuua概要】

◎施設名：オーシャンスパ Fuua

◎営業時間：10:00～22:00(最終入館21:00)

◎入館料：

基本料金 大人3,080円～ / 小人2,310円～

アフター5 大人2,310円～ / 小人1,760円～

アフター8 大人1,110円～ / 小人770円～

※別途、入湯税（大人お一人様/150円）がかかります。

※入館料には、施設利用料、館内着・タオルレンタル料が含まれます。

※年齢による入館制限等の注意事項をご確認の上、ご来館ください。

◎休館日：施設メンテナンスによる休館日あり

◎URL：https://www.atamibayresort.com/fuua/

「なんでもいきもの」について

露天立ち湯展望サウナアタミリビングロウリュキャンプ

「なんでもいきもの」は、イラストレーターのよこみぞゆりさんが手掛けるオリジナルキャラクターシリーズです。動物・植物・食べ物・物…あらゆるものがなんでもいきものの世界。たくさんの“なんもの”たちが自由に生きています。コンセプトは「あなたの気に入るなんものが見つかりますように」。

(C)yokomizoyuri

ATAMI BAY RESORT KORAKUENについて

熱海にある「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」は、全室オーシャンビューの「タワー館」と多様な客室を備えた「AQUA SQUARE（アクア スクエア）」から成る熱海後楽園ホテルをはじめ、熱海最大級の日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua（フーア）」、豪快なグリル料理や焼き立てのピザが楽しめるレストラン「HARBORʼS W（ハーバーズ ダブル）」や豊かな伊豆の食を取り揃えたフードマーケット「ラ・伊豆 マルシェ」が集まるIZU-ICHI（イズイチ）を展開し、宿泊・日帰り温泉・ショッピングをお楽しみいただける複合型リゾート施設です。客室189室、約700名まで収容できる大型コンベンションホールをはじめ、バリエーションに富んだ宴会場も完備しております。東京から新幹線で約50分、JR「熱海駅」と「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」間で無料の送迎シャトルバスも運行しております。

◎名称︓ATAMI BAY RESORT KORAKUEN

◎場所︓静岡県熱海市和田浜南町10-1

◎主要施設︓

宿泊施設「熱海後楽園ホテル」（計189室）

日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」

レストラン「HARBORʼS W」

◎URL︓https://www.atamibayresort.com

◎運営会社︓株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

◎お客様からのお問い合わせ先︓予約センター TEL︓0557-81-0041

※画像を掲載いただく際は、コピーライトをご記載くださいますようお願いいたします。

<コピーライト (C)yokomizoyuri>

※都合により、内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

※価格表記は全て税込です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

〒413-8626 静岡県熱海市和田浜南町10-1

経営企画創造 TEL 0557-31-2002