突然発症する心疾患に地域実証でどう向き合うか？熊本県主催「UXの日 2026」で心臓ヘルスケアの成果報告と進捗を発信

株式会社ココロミル

熊本県が主催する「UXの日 2026（UXプロジェクト等 成果報告会）」が、2026年2月19日（木）に熊本城ホール（熊本市）にて開催されます。

本イベントでは、熊本県が推進する「UXプロジェクト」の一環として、UXプロジェクト実証実験サポート事業等に採択されたスタートアップ等が登壇し、地域を実証フィールドとして取り組んできた成果や進捗、今後の展開についてピッチ形式で発表します。

心臓ヘルスケア分野の取り組みとして登壇

本成果報告会において、株式会社ココロミル（本社：東京都新宿区／代表取締役：林 大貴）は、

「心スキャン（ココロスキャン）」をテーマに登壇します。

「心スキャン」は、スマートフォン等で心臓の音・脈を計測し、見逃されがちなリスクを日常環境で検出するための技術で、昨年度UXプロジェクト実証実験サポート事業に採択され、成果の社会実装へ向けた検証を進めてきました 。

・「心スキャン」の進捗報告

・UXプロジェクト等の支援を受けたプロジェクトの成果と知見

・地域・医療連携を見据えた今後の展開

などについて発表する予定です。

登壇者プロフィール

株式会社ココロミル

ソリューション事業本部

ヘルスケア事業開発・ソリューション営業

山田 舜

前職の群馬県庁で、「制度と現場の間で、20年後にも意味のある政策を実行すること」をモットーに、児童相談所や福祉・感染症対策など多様な現場を経験。

ココロミルでは、行政の現場で社会課題解決に携わった経験を原点に、予防医療の社会実装に挑むソリューション営業／事業開発を担当し、現在は「ホーム心臓ドック(R)」をはじめとするデバイスを活用した自治体・企業共創プロジェクトを多数主導し、行政と民間の連携による予防医療モデルの構築を進めています 。

今回の登壇では、UXプロジェクト等での検証を通じた成果と、心スキャンの地域連携モデルについて発表します。

取材・参加について

本成果報告会は報道関係者の取材が可能です。

地域発のヘルスケア実装やスタートアップの社会実装プロセスに関心のあるメディアの取材をお待ちしています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ココロミル

広報担当 info@kokoromil.com

開催概要

イベント名：UXの日 2026

日時：2026年2月19日（木）9:00～19:30（交流会含む）

会場：熊本城ホール 2F シビックホール

主催：熊本県

運営：有限責任監査法人トーマツ 西日本アドバイザリー

※スケジュールは変更となる可能性があります。

前回の実証では、参加者の87％が「定期的に受ける必要性を感じた」と回答

不整脈や心不全リスクを検知するアプリ「心スキャン」を活用した健康寿命延伸プロジェクトでは、

参加者の多くが日常的な健康把握の必要性を実感し、約9割が「定期的にチェックする意義を感じた」と回答しました。

また、約7割が「日常的に無理なく継続できる」と答えており、生活の中で使われるツールとしての受容性が確認されました。

さらに、アプリによる結果をきっかけに、

より精密な確認を目的として在宅型の長時間心電図検査「ホーム心臓ドック(R)」に進んだ参加者の中から、医療機関受診が必要とされるケースも確認されています。

こうした結果から、日常的なスクリーニングから精密検査、医療機関受診へとつながる導線の実効性が示唆されています。

※実証の詳細（アンケートや判定結果、行動変容の定量報告）は以下の過去プレスリリースをご参照ください。

●心疾患の早期発見で医療費・介護費の削減へ ココロミルの「心スキャン」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000098284.html

■UXプロジェクトについて



UXプロジェクトは、熊本県が推進する地域課題解決型のビジネス創出支援プログラムで、スタートアップと地域が共に実証・実装する取り組みを支援しています 。

※昨年度は「UX Project DEMO DAY 2025」として熊本城ホールでの成果発表が実施され、多数のプレーヤーが地域課題への挑戦を発信しました 。

ＵＸプロジェクトについてはこちら：https://ux-project.jp/

株式会社ココロミル

ー「病気で後悔しない社会へ」をミッションに世界から突然死をなくすー



私たちは、自宅にいながら医療機関と同等の本格的な心電図チェックが手軽にできる「ホーム心臓ドック(R)」をはじめとする各種事業を展開しています。

長時間のデータ取得により、これまでの健診や人間ドックでは見逃されがちだった心疾患リスクも早期に“見える化”し、突然死などで「今まで救えなかった世界で1億人の命を救う」ことを実現します。



また、取得したデータを通じて、多くの方々が自分自身や家族の健康状態を可視化し、健康寿命やQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させることを目指しています。



代表取締役社長：林 大貴

所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目2番16号 菅野ビル2F

設立 ：2021年11月

事業内容 ：ヘルスケア及び臨床研究事業

提供サービス ：〈個人向け〉不整脈、睡眠時無呼吸症候群 (SAS)、睡眠の質、

ストレスの兆候を心電計を使って可視化する「ホーム心臓ドック(R)」

〈医療機関向け〉使い切りホルター心電計「eclat」

〈医療機関向け〉動物医療心電図モニタリング、ホルタ―検査

主要許認可 ：第二種医療機器製造販売業（許可番号：13B2X10584）

医療機器製造業（登録番号：13BZ201797）

高度管理医療機器販売業・貸与業（許可番号：5新保衛薬第162号）

ISO13485 : クラス２



HP ：https://kokoromil.com/

