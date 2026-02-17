「Dify」公式パートナーのJTP、「Third AI Dify構築支援ソリューション」にて生成AIアプリ開発プラットフォーム「Dify」支援を強化　～利用環境の構築から定着まで全面サポート～

JTP株式会社

AIインテグレーションサービス「Third AI」を提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下「JTP」）は、「Dify」提供元である株式会社LangGenius（本社：東京都中央区、取締役社長：キジ マルダン、以下「LangGenius」）の公式サービスパートナーとして、「Enterprise」ライセンスの提供を開始します。さらに、2026年2月17日、生成 AI アプリ開発プラットフォーム「Dify」のビジネス活用を支援する「Third AI Dify 構築支援ソリューション」において、Azure環境上での構築支援および導入後の定着支援メニューを拡充し、サービス内容を大幅に強化したことをお知らせします。

これにより、JTPは幅広い業種・規模のお客様に対して、PoC（概念実証）段階から本番運用、運用定着までを見据えた、より最適な生成AI導入・活用を実現するための多様なソリューションの提供が可能になりました。

・Third AI Dify構築支援ソリューション

https://ai.jtp.co.jp/products/thirdai-dify/

■拡充されたソリューションについて

JTPは、Dify公式サービスパートナーとして、企業利用を前提とした「Enterprise」ライセンスをご提供します。また、「Third AI Dify 構築支援ソリューション」では、Microsoft Azure上に構築された高セキュリティなDify利用環境の構築から導入後の定着支援まで、一貫したサポートを行います。お客様のセキュリティガバナンス要件に十分配慮した堅牢な運用基盤を整備しており、安心して導入・ご活用いただけます。

「Third AI Dify構築支援ソリューション」でご提供するサービスは、以下の通りです。

・「Enterprise」ライセンスの提供

Dify公式サービスパートナーとして、企業の本番利用を前提に設計された「Enterprise」ライセンスをご提供します。このライセンスは、企業でのセキュアな運用に必要なサポートや統制機能を完備しています。

・環境構築支援

企業規模での本格導入に向けて、高度なセキュリティガバナンス要件に対応した環境をご提供します。大規模ユーザー管理やアクセス制御など、企業での運用に必要なサポート・統制機能を備え、本番運用を想定したお客様に最適なプランです。

・ワークフロー構築支援

業務に寄り添ったAIワークフローの構築を支援します。「小さく試し、素早く形にし、現場に根づかせる」ことを目指し、PoCから運用・改善まで伴走します。

・導入後の定着支援

Difyの基礎から、業務活用を見据えたAIエージェント作成まで、ハンズオン中心の実践的なトレーニングをご提供します。機能説明だけでなく、現場での即戦力となるスキル習得をサポートし、組織全体への生成AI活用定着を後押しします。

これからもJTPは、技術力と先進性をもって生成AIの新たな活用モデルを継続的に創出し、お客様のビジネス価値向上に貢献するソリューションを提供してまいります。

■Third AI について

Third AIは、チャットボットや画像検索などのAIソリューションを提供するAIインテグレーションサービスです。2025年1月に「Third AI Dify構築支援ソリューション」提供を開始し、企業や組織におけるDifyの構築・活用をサポートしています。

本ソリューションでは、お客様が安全にDifyを使用するための環境を構築するだけでなく、導入後の活用においてもご要望に応じたサポートを提供します。環境構築では、お客様が契約するクラウド環境にシングルテナントでインストールすることにより安全性を担保するとともに、コンテナ構成を採用することで、さらなる高セキュアな環境を実現しています。これにより、Difyの特徴を最大限に活かし、自社データや社内システムと連携した利便性の高い独自のAIエージェントを安心して作成・活用することが可能です。

サービスの詳細や導入事例は、下記のページよりご覧いただけます。

Third AI Dify構築支援ソリューション

https://ai.jtp.co.jp/products/thirdai-dify/

【JTP株式会社について】

JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人材育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。

【Difyについて】

Difyは、株式会社LangGeniusが提供するAIアプリケーション開発プラットフォームです。ノーコード・ローコードで高度なAIワークフローやエージェント、RAGパイプラインなどを構築でき、GUIベースの直感的なインターフェースを通じて、多様な業務ニーズに合わせたAIアプリケーションを柔軟に開発できます。Difyは、最新の大規模言語モデル（LLM）を活用し、専門的なプログラミング知識がなくてもAI機能の実装・運用を可能にする新しいスタンダードとして、世界中のユーザーや企業に利用されています。

【本リリースに関する問い合わせ】

JTP株式会社 コーポレート本部

E-mail：pr@jtp.co.jp