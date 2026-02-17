【JAF山口】レッカー車と綱引き？！“クルマ×運動会”で親子の絆が深まる特別イベントを開催！
一般社団法人 日本自動車連盟
画像は「レッカー車と綱引き対決」のイメージです
イベント詳細・申込はこちら :
https://jaf.link/4kdrWy5
JAFウェブサイトに遷移します
２.荷物テトリス
ＪＡＦ（一般社団法人 日本自動車連盟）山口支部（支部長 佐藤宏彦）は、３月１５日（日）に、やまぐちリフレッシュパーク（山口県山口市）にて、親子で楽しく参加できる特別イベント「ＪＡＦの運動会～笑顔と絆をエンジンに親子でＧＯ！～」を開催いたします。
当イベントでは、親子で協力しながら挑戦できる体験型コンテンツを多数ご用意いたします。クルマをもっと身近に、ここでしか体験できないユニークな競技で、子どもはもちろん、大人も熱くなれる内容となっております。
また、どの種目も運動が得意でなくても親子で笑顔になれるコンテンツばかりなため、気軽にご参加いただけます。
親子で体を動かしながら、クルマについて知るきっかけにもなる当イベントに、ぜひご参加ください。
【種目内容を一部紹介♪】※変更となる場合もございます１.レッカー車と綱引き対決
親子で縄を引いて、本物のレッカー車と綱引きします。
２.荷物テトリス
用意された大小さまざまな段ボールを、指定のクルマにどれだけ積み込めるかチャレンジします。
他にも借り物競走やタイヤボウリングなど、親子で協力しながら楽しめるプログラムを実施します！
なお、参加特典として「ＪＡＦオリジナルトミカ＋お菓子セット」を各グループにご用意いたします。
【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6721_1_1bd348169248bce1bb193950b233f345.jpg?v=202602170651 ]
参加条件や申込方法等の詳細や申込は、下記よりJAFウェブサイトをご確認ください。
