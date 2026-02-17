ニチレイグループが企業経営理念を刷新　～　食からひろがる幸せを、ニチレイが未来へつなぐ　～

株式会社ニチレイ

株式会社ニチレイ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大櫛顕也）は、変化を前向きに受け止め、未来に挑戦し続けるための指針として、企業経営理念である、ミッション・ビジョン・バリューズを2026年4月1日より刷新いたします。特に、ミッションは1996年から30年ぶりの改定です。

当社は1945年に創立し、冷凍食品や低温物流を主軸に、調達から製造、物流、販売まで、食に関わるバリューチェーンを一貫して支え続けてきました。2005年には、持株会社体制へ移行し、事業領域や市場にあわせて、各事業会社がそれぞれの企業経営理念を設定し、独自の成長を遂げてきました。

創立80周年を迎え、2026年4月1日に食品事業の統合を控えた今、食を通じて人と社会、地球に幸せと価値を届けるという使命を改めて認識し、グループ共通の新たな企業経営理念の下、挑戦と成長を推し進めてまいります。

そして、人・社会・地球と未来を結ぶ「架け橋」として、当社グループが一体となり、多様な視点や経験を結集させ、新たな価値を生みだし、未来を切り拓く力をさらに発展させてまいります。

1. ニチレイグループの企業経営理念

■ミッション（Mission, 使命・存在意義）

食からひろがる幸せを、ニチレイが未来へつなぐ

このミッションは食を起点に、人々の暮らしや社会、そして地球全体に、幸せと価値を届け、それを「ニチレイ」が未来へつないでいくという、当社グループの存在意義を表現しています。ここでいう「幸せ」とは、単なる物質的な満足にとどまらず、健康・安心・豊かさといった、精神的な価値も含むものです。これらの価値を未来へつなぐため、新たな事業領域や成長の可能性を広げ、挑戦を続けてまいります。

■ビジョン（Vision, ありたい姿）

食と人と地球の架け橋になる、価値創造カンパニー

冷やす力を活かした食のバリューチェーンで、新たな価値を生み出し、

人と地球がともによろこぶ食の未来をつないでいきます。

このビジョンは、食を通じて人と地球に価値を届け、持続的に新たな価値を創造し続ける企業でありたいという意志が込められています。当社グループが担う社会的な役割をより広く、より深く捉え、従業員や生活者、そして地球環境に貢献しながら、未来に向けた成長を続けてまいります。

■バリューズ（Values, 価値観）

＜ニチレイズム＞

誠実に向き合う 質を追求する 期待を超えて挑む

力を合わせ共創する 人を大切にする

ミッション・ビジョンの実現に向けて、従業員一人ひとりが日々の業務や意思決定で大切にすべき、５つの共通価値観を「ニチレイズム」として定義しました。

誠実に向き合うことで信頼を築き、質を追求することで価値を高めます。その上で期待を超えて挑むことで、未来への成長を目指し、最後に力を合わせ共創することで、グループや社会全体に新たな価値を広げてまいります。そして、これらすべての行動の根底には、人を大切にするという価値観が存在しています。

2. ニチレイグループ主要会社の企業経営理念

当社グループ共通で掲げる、企業経営理念を実現するために、事業領域にあわせた未来像や、これまで大切にしてきた価値観を加えて、進むべき「道しるべ」として、ビジョンとバリューズを設定しました。

（１）ニチレイフーズ

■ミッション（Mission, 使命・存在意義）※ニチレイグループ共通

食からひろがる幸せを、ニチレイが未来へつなぐ

■ビジョン（Vision, ありたい姿）

食と人と地球の架け橋になる、価値創造カンパニー

冷凍の力で くらしに笑顔と感動を届けます

地球の食資源を守り育てながら、

素材を見極める目、おいしさを生み出す独自技術で、新たな食のあり方を創発し、

社会から最も信頼される存在になります。

このビジョンは人々のくらしに、冷凍技術を通じて、家族と囲む食卓での笑顔や、一人暮らしでも温かい食事を味わえる喜びといった、ポジティブな価値を提供するとともに、期待を超える品質や体験によって、驚きと感動をお届けするという、ニチレイフーズの志を示しています。

■バリューズ（Values, 価値観）

＜ニチレイズム＞

誠実に向き合う 質を追求する 期待を超えて挑む

力を合わせ共創する 人を大切にする

“ハミダス”（つぎの一歩へ）

もっと、チャレンジして もっと、思いやりをもって もっと、楽しく

※ハミダス：ニチレイフーズが独自に掲げる、枠を越えて挑戦し、仲間と協力しながら前向きな変化を生み出す姿勢を表す言葉

（２）ニチレイロジグループ

■ミッション（Mission, 使命・存在意義）※ニチレイグループ共通

食からひろがる幸せを、ニチレイが未来へつなぐ

■ビジョン（Vision, ありたい姿）

食と人と地球の架け橋になる、価値創造カンパニー

挑み続け、低温物流を熱く動かす

コールドチェーンで培ってきたノウハウと専門性、

ネットワークを活用した先進的で最適なソリューションを提供します。

時代の変化に対応しながら、社会にとってかけがえのないパートナーであり続けます。

このビジョンは、これまで新しい価値や変革に挑戦してきた歴史と、その姿勢をこれからも貫いていくという、ニチレイロジグループの決意を表現しています。一人ひとりが情熱と高い志、社会を支えているという誇りを持ち、現状に満足せず、期待を超えるサービスを提供し続け、顧客や社会から選ばれるパートナーであり続ける姿を目指してまいります。

■バリューズ（Values, 価値観）

＜ニチレイズム＞

誠実に向き合う 質を追求する 期待を超えて挑む

力を合わせ共創する 人を大切にする

あらゆるシーンで“利用体験価値”を高めることを追求します。

そして、仲間や関わるすべての人が、満足と誇りを分かち合える未来を、

ともに築いていきます。

※利用体験価値：お客様が商品やサービスを利用する際に感じる満足感や驚き、感動といった心に響く価値を指しており、ニチレイロジグループが大切にしている独自の考え方

＜ご参考＞

・「食からひろがる幸せを、ニチレイが未来へつなぐ」 ステートメントムービー（210秒）(https://youtu.be/PGUFYhoWXGM)



