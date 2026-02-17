【フォーシーズンズホテル京都】日曜日限定のオーダーブッフェ「サンデーブランチ」ご提供開始

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル京都(https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/)（所在地：京都市東山区妙法院前側町、総支配人：ファニー・ギブレ）、メインダイニング「エンバ・キョウト・グリル(https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/dining/restaurants/emba-kyoto-grill/)」にて日曜日限定で「サンデーブランチ」のご提供を開始いたしました。前菜、メイン、デザートをお好きなだけご注文いただけるブランチ。シャンパンを含むアルコールのフリーフローもお楽しみいただけます。

■気になるメニューをお好きなだけご注文可能な“オーダーブッフェ”

日曜日限定メニュー「サンデーブランチ」

前菜8種類、メイン9種類、デザート4種類からそれぞれ気になるメニューをお好きなだけご注文いただける「サンデーブランチ」。通常のコースやアラカルトメニューとは異なり一つ一つ小ぶりのサイズでご提供するため、ご家族やご友人、大切な方とテーブルを囲み、様々なメニューをシェアしながらお楽しみいただけます。お気に入りのメニューを何度もご注文いただける点もブランチならではの魅力のひとつ。休日ならではの贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

※メニュー数は時期により多少前後します

■シェフ一押し「クラブベネディクト」

外はかりっと、中はクリーミーなクラブケーキに、大根のピクルスサラダ、ポーチドエッグ、平飼い卵の旨みが凝縮されたサフランオランデーソースを重ねたクラブケーキは、ぜひお試しいただきたいシェフ原田の一押しのひと品です。

とろりと溶ける濃厚な卵に、柔らかくジューシーな蟹が絶妙にマッチするブランチの目玉メニューをご堪能ください。

■シャンパン「ルイナール ブラン・ド・ブラン」を含むフリーフロープラン

クラブベネディクト

サンデーブランチの発祥とされる欧米では、シャンパンを片手にブランチを過ごすことが一般的な楽しみ方。追加でご注文いただけるお飲み物には、ノンアルコールフリーフロープラン（＋3000円）のほか、エレガントな味わいが特徴的なシャンパン「ルイナール ブラン・ド・ブラン」や自分好みにカスタマイズ可能な「ブラッディ・マリー」含むアルコールフリーフロープラン（＋8,000円）をご用意しています。昼下がりからアルコールを愉しむ休日ならではの非日常なひとときをご体感ください。

アルコールフリーフロープラン＋8,000円ブラッディ・マリー【注目メニュー】ザ・ウィークエンドスマッシュバーガー

自家製のバンズで、和牛のパティ、レタス、トマト、オニオン、チェダーチーズをサンドした「ザ・ウィークエンドスマッシュバーガー」は、人気メニューのひとつ。スパイスの効いた自家製のシーズニングをアクセントに、食べやすいサイズのバーガーに仕上げました。

ギリシャヨーグルトパフェ

京都の甘酒を使用した「ギリシャヨーグルトパフェ」は空気を含んだ軽やかな口当たりが、何度も試したくなるひと品。

前菜、食後、どのタイミングでもお楽しみいただける味わいです。

他にも、朝食の人気メニュー「フラッフィーパンケーキ」にほうじ茶シャンティと求肥、きな粉を重ね京風にアレンジした「パンケーキキャラメリゼ」や、自家熟成した和牛のモモ肉を贅沢にご堪能いただける「ステーキ＆エッグ」など、お子様から大人の方までお楽しみいただけるメニューを豊富にご用意しています。季節によって付け合わせの野菜やフルーツが変わることも特徴の一つです。

■テラスシーズンの到来に合わせ、五感で楽しむ美食体験を

3月中旬より、エンバ・キョウト・グリルのテラスエリアが再オープンいたします。日頃の喧騒をれ、開放的な空間で優美なひとときをご体感いただけるテラスエリア。春の訪れとともに心地よい風と柔らかな太陽の光を感じながら、リゾート気分を味わうブランチタイムご体感ください。

※テラス再オープン予定日：3月16日（月）※天候や気温の状況により前後する可能性があります

サンデーブランチ詳細・ご予約

開催期間：毎週日曜日

時間：11:30~14:30 (120分制、ラストオーダー14:00)

料金：9,500円

ノンアルコールフリーフロー：＋3,000円

アルコールフリーフロー：＋8,000円

※テラス席は別途テラス席料金が発生いたします

ご予約：こちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/fourseasonshotel-kyoto-embakyotogrill/reserve?menu_lists%5b%5d=698ebb1af358de24ae7e5c19)から

エンバ・キョウト・グリル | フォーシーズンズ京都のステーキハウス(https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/dining/restaurants/emba-kyoto-grill/)

フォーシーズンズホテル京都について

フォーシーズンズホテル京都は、平家物語にも記され、800年の歴史を紡ぐ名庭「積翠園」が佇む東山の麓に2016年10月15日にオープンしました。ホテルの正面玄関は約100mの竹林のアプローチからはじまり、ロビーに到着すると、目の前には大きな窓に積翠園の美しい緑が拡がります。

この庭園を囲むように並ぶホテル館内は、ハーシュ・ベドナー・アソシエイツがデザインを担当する123の客室とスイート、57のホテルレジデンスを有し、ゆとりあるスペースを確保。スタイリッシュでありながらも和のエッセンスを秘めた空間が安らぎのひとときを与えてくれます。また、2025年春に新しく生まれ変わったステーキハウス「エンバ・キョウト・グリル」では自家熟成のステーキや旬のシーフード、地元野菜の炭火焼をはじめ、ホテル特製のアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。数量限定のオリジナルスイーツ、夜はカクテルやモクテルが味わえる「ザ・ラウンジ＆バー」のほか、庭園の対岸にある数寄屋造りの茶室ラウンジ「楓樹」では、日中は抹茶などを使用したスイーツ、夕暮れ時からはライトアップされた庭園を目前に日本酒やシャンパンをお楽しみいただけます。

さらにはリゾート気分を満喫できるプールやフィットネス、スパも完備。自然光が差し込むチャペル、そして最大360名の宴会を開催することができるボールルームなどの宴会場施設は、婚礼から会議、各種レセプションまで、用途に応じてご利用いただけるスタイリッシュな空間です。

公式サイト https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/