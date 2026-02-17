FRUIT OF THE LOOM × 金子恵治 の新作＜ATHLETIC FORMAL DOUBLE SUIT＞ が2月21日より発売

株式会社ギャレット

株式会社ギャレット（本社：名古屋市北区、代表取締役：田中 優）は、ファッションディレクター 金子 恵治氏と、当社にてフルーツオブザルームのディレクションを担う神原 康輔との共同開発により、2025年に発表した『ATHLETIC FORMAL SUIT』に続く新製品として、『ATHLETIC FORMAL DOUBLE SUIT』を発売いたします。

Tシャツに使われる天竺生地を用いたテーラードジャケットとパンツのセットアップの『ATHLETIC FORMAL SUIT』をダブルブレスト仕様のジャケットとツータック仕様のパンツへと進化し、よりフォーマルなスタイルに仕上げました。

全国の取扱店およびオンラインにて、以下の日程で発売いたします。

■『ATHLETIC FORMAL DOUBLE SUIT』発売日

2026年2月21日（土）： 全国の取扱店にて発売開始

2026年2月27日（金）： ZOZOTOWN（Fruit of the Loom）、Fruit of the Loom公式サイト(予定)にてオンライン発売開始

『ATHLETIC FORMAL DOUBLE SUIT』について

【ATHLETIC FORMAL DOUBLE SUIT】

サンプルを4度にわたり作成と修正を重ね完成したATHLETIC FORMAL DOUBLE SUIT。

今まで同様の重厚感のあるコットン100％・12オンスのヘビーウェイト天竺生地を採用。

ATHLETIC SUITの機能性と、クラシックなフォーマルジャケットのデザインを融合させ、動きやすさと端正な佇まいを両立。

オン・オフの境界を軽やかに超える、新たなセットアップスタイルを提案します。セットアップでの着用はもちろん、ジャケット・パンツそれぞれ単体でもスタイリングの幅を広げてくれます。

ATHLETIC FORMAL SUITというコンセプトをさらに進化させた、現代的でありながら普遍性を感じさせる新作です。



【JACKET】

Wブレスト・4釦1掛け仕様のクラシックなジャケット。襟はピークドラペルを採用し、ラペル幅や剣先のデザインにこだわりヴィンテージのようなクラシックな表情を演出します。ラペル縫製部分は、生地折り返し部分も入れると12オンスの生地4枚分の厚さの縫製が必要になりましたが縫製を綺麗にこなしてしまうFruit of the Loomの技術の高さが伺えます。ポケットは両サイドにパッチポケットを配置。クラシックな佇まいを意識しながらもジャストで着てもオーバーサイズ着てもはまる幅広いシルエットが魅力です。





【PANTS】

ATHLETIC FORMAL SUITのPANTSをベースに設計された、手の込んだ縫製仕様が際立つパンツ。ギャザーを入れたウエストに2アウトタックを施し、腰まわりにゆとりを持たせ、裾に向かって美しくテーパードするシルエット。両サイドポケットに加え、右後ろには片玉縁ポケットを配置。機能性とフォーマルな表情を兼ね備えた、完成度の高い一本です。

【商品情報】

商品名：ATHLETIC FORMAL DOUBLE SUIT

上 代：税抜22,000円 （税込24,200円）

カラー：BLACK・NAVY

サイズ：M・L・XL

素 材：コットン100% （12oz 天竺）

■取扱店舗

＜実店舗＞

・BOUTIQUE (東京)

・L'ECHOPPE (東京)

・IN MY BOOK STORE (北海道)

・MaW (北海道)

・業 nariwai (宮城)

・IVORY (富山)

・NCNR (石川)

・CHOOSE (福井)

・TORICO(千葉)

・ehn (神奈川)

・Gallery KARIOCA(栃木)

・public (大阪)

・LOFTMAN COOP KYOTO (京都)

・Chum! (島根)

・In Bloom (鳥取)

・SUNVELOCITY (福岡)

・LINEAGE CORE(小倉)

＜ONLINE＞

・ONLINE BOUTIQUE

・Fruit of the Loom 公式 (予定)

・Fruit of the Loom │ ZOZOTOWN

※取扱店は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

※詳しくは取扱店までお問い合わせください。

■Instagram account

金子恵治 @keijikaneko(https://www.instagram.com/keijikaneko)

神原康輔 @kosukekambara(https://www.instagram.com/kosukekambara)

Fruit of the Loom @fruitoftheloom_japan(https://www.instagram.com/fruitoftheloom_japan)