梅田に新たなゴジラの世界が誕生！「ゴジラ・ストア Umeda」が4月６日（月）NU茶屋町へ移転リニューアルオープン！ゴジラ・ストア限定グッズやノベルティを展開！

東宝株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 松岡宏泰）はゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア Umeda」を2026年4月6日（月）に大阪・梅田のNU茶屋町７Fへ移転リニューアルオープンいたします。

現在、大丸梅田店5Fにて営業中の「ゴジラ・ストア Umeda」は、大丸梅田店が入居するサウスゲートビルディングの大規模リニューアル工事に伴い、2026年3月9日（月）をもって当該フロアが休止されるため現状区画での営業を終了いたします。これに伴い、この度NU茶屋町への移転を決定いたしました。ここでしか見られない背ビレが青く光った「ゴジラ(2023)熱線放射バージョン」の巨大なスタチューが大迫力で鎮座し、お客様をゴジラの壮大な世界へと誘います。

■ 国内外で拡大するゴジラ・ストアネットワーク

ゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア」は、現在、東京・大阪で展開している国内5店舗に加え、昨年9月には海外1号店「ゴジラ・ストア Taipei」を、本年1月には海外2号店「ゴジラ・ストア Malaysia」をオープンいたしました。さらに先日、2026年4月6日には福岡県・博多市に「ゴジラ・ストア Hakata」のオープンも発表いたしました。国内外で多くのゴジラファンの皆様にご来場いただき、ゴジラブランドを体感できる場として大変ご好評をいただいております。



■ 映画最新作への期待高まる中、ゴジラ体験を世界へ

先日公開日が発表となったゴジラ映画最新作、山崎貴監督作品『ゴジラ-0.0』（2026年11月3日（火・祝）公開）も期待値が高まる中、ゴジラ・ストアは今後も世界中のファンへ、感動的なゴジラ体験をお届けしてまいります。

■ 厳選された充実のラインナップと限定商品

NU茶屋町での移転リニューアルオープンに合わせて、オフィシャルグッズ、コレクターズアイテム、ライフスタイルグッズなど、ゴジラの魅力を凝縮した充実のラインナップを取りそろえます。また、ゴジラ・ストア限定商品なども順次展開を予定しており、フィギュアやぬいぐるみなど、コアファンからライトファンまで幅広く楽しんでいただける商品をラインナップしてまいります。ぜひ、今後の続報にご期待ください。

■店舗情報

■店舗名: 「ゴジラ・ストア Umeda」

■移転リニューアルオープン日: 2026年4月6日（月）

■所在地: 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町7F

■現店舗最終営業日: 2026年3月9日（月）（梅田大丸5F）

■「ゴジラ」 「ゴジラ・ストア Umeda」SNSアカウント情報

【ゴジラ公式Ｘ】 https://x.com/godzilla_jp

【ゴジラ・ストアUmeda公式X】 https://x.com/GodzillaS_umeda

■「ゴジラ・ストア Umeda」求人情報

「ゴジラ・ストアUmeda」では移転リニューアルオープンに向けてスタッフを大募集中！

世界に向けて、共にゴジラを盛り上げてくださる、アツい仲間をお待ちしています！

■求人情報： https://toho-ret-recruit.jp/job/-/info/detail/M0000023

■『ゴジラ-0.0』作品概要

■タイトル：『ゴジラ-0.0』

※「ゴジラ」と「-0.0」の間にスペースは無し、続け字で表記 「-0.0」は半角表記

■公開日：2026年11月3日（火・祝）

■監督・脚本・VFX：山崎貴

■製作：東宝(株)

■制作プロダクション：TOHOスタジオ ROBOT

■VFX：白組

■公式ＨＰ：https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/

■同日開業 「TOHO entertainment STORE 大阪・NU茶屋町店」 概要

「ゴジラ」・「アニメ」・「演劇」といった東宝コンテンツのグッズを幅広く取りそろえた複合エンタメショップ「TOHO entertainment STORE」 を同日・同フロアに開業いたします。

■店舗名：TOHO entertainment STORE 大阪・NU茶屋町店

■オープン日: 2026年4月6日（月）

■所在地: 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町7F

■同日開業 「ゴジラ・ストア Hakata」概要

■店舗名: 「ゴジラ・ストア Hakata」

■オープン日: 2026年4月6日（月）

■所在地: 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ2F

■公式X: https://x.com/GodzillasHakata

