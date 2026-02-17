【リーガロイヤルホテル京都】バー グラナダ カクテル 『かざしぐさ』 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）はバー グラナダにて2026年シーズナルカクテル第2弾『かざしぐさ』を、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで販売します。

「かざしぐさ」イメージ

『かざしぐさ』は、淡く桜色に染まるグラスの中で、柚子の爽やかな香りと、ほのかな甘みが特徴の桜のリキュールをバランスよくブレンドしたカクテルです。ふんわりと広がる甘い香りが春の訪れを感じさせます。トップには、桜の木の枝をイメージしたシナモンスティックと艶やかな葉わさびをあしらい、和の趣と春のやさしさがそっと息づく佇まいとなっています。

また、シナモンの優しいスパイス香が、柚子の酸味と桜リキュールの甘みを引き締め、上品で奥行きのある味わいが口の中で広がります。

静かな春の夜に寄り添う、やさしい一杯をお愉しみください。

詳細については次の通りです。

●● バー グラナダ カクテル 『かざしぐさ』 販売 概要 ●●

【販売場所】

バー グラナダ（地下1階）

【販売期間】

2026年3月1日（日）～4月30日（木）

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により

変更となる場合がございます。

詳しくは公式HPをご確認ください。

【営業時間】

17：00～23：00（ラストオーダー22：45）

【内容・料金】

「かざしぐさ」 2,277円

「バー グラナダ」店内イメージ詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/granada

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

バー グラナダ 075-361-9224（直通）