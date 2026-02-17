【リーガロイヤルホテル京都】バー グラナダ カクテル 『かざしぐさ』 販売
株式会社ロイヤルホテル
「かざしぐさ」イメージ
「バー グラナダ」店内イメージ
詳細を見る :
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/granada
■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）はバー グラナダにて2026年シーズナルカクテル第2弾『かざしぐさ』を、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで販売します。
『かざしぐさ』は、淡く桜色に染まるグラスの中で、柚子の爽やかな香りと、ほのかな甘みが特徴の桜のリキュールをバランスよくブレンドしたカクテルです。ふんわりと広がる甘い香りが春の訪れを感じさせます。トップには、桜の木の枝をイメージしたシナモンスティックと艶やかな葉わさびをあしらい、和の趣と春のやさしさがそっと息づく佇まいとなっています。
また、シナモンの優しいスパイス香が、柚子の酸味と桜リキュールの甘みを引き締め、上品で奥行きのある味わいが口の中で広がります。
静かな春の夜に寄り添う、やさしい一杯をお愉しみください。
詳細については次の通りです。
●● バー グラナダ カクテル 『かざしぐさ』 販売 概要 ●●
【販売場所】
バー グラナダ（地下1階）
【販売期間】
2026年3月1日（日）～4月30日（木）
※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により
変更となる場合がございます。
詳しくは公式HPをご確認ください。
【営業時間】
17：00～23：00（ラストオーダー22：45）
【内容・料金】
「かざしぐさ」 2,277円
リーガロイヤルホテル京都
〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地
バー グラナダ 075-361-9224（直通）