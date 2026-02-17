のせるだけで本格エスニック アレンジ無限大、業務用万能ソース 業務用 「のせるトムヤムソース」 ３月２日 新発売

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、手軽にエスニックメニューが提供できる「のせるトムヤムソース」を新発売 します。

■商品の概要

・販売エリア ： 全国

・店頭化予定日 ： 2026年3月2日

・商品仕様 ：

■商品の特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3092/table/871_1_f569e6be1790472d9a3433d4bf2f6486.jpg?v=202602170651 ]

本場のトムヤムクンにも使われるレモングラスを中心に、タイのハーブの爽やかな香りが広がるエス

ニック風の味わいです。エビやナンプラーの力強い旨みに、唐辛子の辛みとニンニクの風味を加えることで、やみつきになる濃厚な味に仕上げました。また、粗く刻んだレモングラス、パクチー、玉ねぎ、しょうがなどを使用することで食感と具材感を高めました。

使い勝手の良いボトルチューブタイプで、既存のメニューにのせるだけで手軽にエスニック風にアレン

ジできます。

から揚げ、サンドイッチ、冷麺、生春巻き、焼き鳥、卵料理、お寿司など、幅広いメニューにご使用いただけます。

■商品化背景

≪手まり寿司≫≪ハンバーガー≫≪ラーメン≫

・オペレーションの簡略化と、広がるエスニック需要

外食・中食市場では、魅力あるメニュー提案が求められる一方で、人手不足により、調理オペレーショ

ンの効率化が重要視されています。

また、エスニック風の料理は幅広い層から支持される定番メニューとなっており、なかでも特有の酸味

と香りを持つ「トムヤムクン」風の味わいは注目が高まっています。

■業務用商品 オンライン展示場サイト

外食・中食・事業所給食などの調理に携わる方に向けて、テーマに合わせた商品のご紹介や減塩のご提案など、「地の恵み スパイス＆ハーブ」を根幹とした当社ならではの情報を発信しています。

また、給食だよりや食育に使える「エスビー食品給食通信」、管理栄養士おすすめレシピなどのコンテンツをご用意しています。また、プロのための素材別シーズニング「シェフズブレンド」や、業務用電子レンジ対応のレトルトカレー「野菜と果実のお子さまカレー」などのバラエティ豊かな商品もご紹介しています。

https://www.sbfoods.co.jp/exhibition/prouse/

人気の高いトムヤムクンの味わいを手軽にプラスできるソースを発売することで、

簡易なオペレーションで魅力的なメニューの提供をサポートします。