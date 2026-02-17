発酵バターの香りとコク 業務用 セレクトカレー 「欧風ビーフカレー」「欧風カレーソース」「欧風ビーフカレー ミルポワ仕立て」「欧風カレーソース ミルポワ仕立て」「欧風キーマカレー」３月２日 新発売

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、業務用のセレクトブランドから、上質な味わいのレトルトカレー「セレクト

カレー 欧風ビーフカレー」「セレクトカレー 欧風カレーソース」「セレクトカレー 欧風ビーフカレー

ミルポワ仕立て」「セレクトカレー 欧風カレーソース ミルポワ仕立て」「セレクトカレー 欧風キーマ

カレー」を新発売します。

■商品の概要

・販売エリア ： 全国

・出荷開始日 ： 2026年3月2日

・商品仕様 ： 最終頁に記載

■商品の特徴

・発酵バターが香る、プロ仕様の欧風カレー

フランス産発酵バターと生クリームのコクとまろやかさに、じっくり炒めたオニオンと厳選した肉の

深い旨みを加えた上質な味わいが特徴です。レトルトタイプなので、スパイスとハーブが調和した、長

時間煮込んだようなコク深い欧風カレーを短時間で提供することができます。

≪欧風ビーフカレー（具入り）≫ ≪欧風カレーソース≫

オールスパイスやカルダモンの華やかな香りに、濃厚でまろやかな発酵バターの風味が引き立つ味わいに仕上げました。キャラメリゼした砂糖とビネガーを合わせたガストリックソースを隠し味に加えることで、味わいに爽やかさと深みを持たせました。

「欧風ビーフカレー（具入り）」には、香辛料で下味をつけて煮込んだ牛肉を使用しています。

調理例：欧風ビーフカレー（具入り）

≪欧風ビーフカレー ミルポワ仕立て（具入り）≫ ≪欧風カレーソ-ス ミルポワ仕立て≫

チャツネやリンゴの自然な甘みに、シナモンとクローブの芳醇な香りを重ね、まろやかで奥深い味わいに仕上げました。さらに、香味野菜をじっくり炒めたミルポワを合わせることで、カレー全体に野菜の豊かな旨みを加えました。

「欧風ビーフカレー ミルポワ仕立て（具入り）」には、香辛料で下味をつけて煮込んだ牛肉と、欧風カレーと相性の良いマッシュルームを使用しています。

調理例：欧風カレーソ-ス ミルポワ仕立て

≪欧風キーマカレー（具入り）≫

香味野菜をじっくりと炒めたミルポワに、完熟トマトの旨みとフルーツの甘みを合わせた欧風ベースのキーマカレーです。ホワイトペッパーのマイルドな香りと辛みで全体の味のバランスを整えました。

牛・豚・鶏の 3 種類の挽き肉を使用することで、肉の旨みと食感をしっかりと味わえるようにしました。

■商品化背景

調理例：欧風キーマカレー（具入り）

・価値あるメニュー提供と簡易オペレーションの両立

外食・中食市場では、カレー専門店だけでなくチェーン店やカフェなど幅広い業態で欧風カレーの提供

が広がり、こだわり素材を使用した濃厚でリッチな味わいが求められています。一方で、人手不足や食

材・人件費の高騰により、簡易オペレーションと品質・価格のバランスを維持することが重要になって

います。

■セレクトブランドについて

セレクトブランドは、使いやすさ・品質・信頼性を追求した業務用商品のブランドです。これまで長年にわたり、産地にこだわった香り豊かなスパイスとハーブのシリーズ「セレクトスパイス」を展開してきました。「セレクトスパイス」は単品の香辛料からシーズニングまで 200 種類を超える豊富な品揃えで、プロフェッショナルの皆さまに幅広いシーンでご使用いただいています。

今回、セレクトブランドに新たに高品質の業務用レトルトカレー「セレクトカレー」が加わり、より多様なメニュー提案に応えるラインアップへと進化します。

■業務用商品 オンライン展示場サイト

外食・中食・事業所給食などの調理に携わる方に向けて、テーマに合わせた商品のご紹介や減塩のご提案など、「地の恵み スパイス＆ハーブ」を根幹とした当社ならではの情報を発信しています。

また、給食だよりや食育に使える「エスビー食品給食通信」、管理栄養士おすすめレシピなどのコンテンツをご用意しています。また、プロのための素材別シーズニング「シェフズブレンド」や、業務用電子レンジ対応のレトルトカレー「野菜と果実のお子さまカレー」などのバラエティ豊かな商品もご紹介しています。

https://www.sbfoods.co.jp/exhibition/prouse/

・商品仕様 ：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3092/table/872_1_c7e8d41d16eaac09a33ca53ee55641ab.jpg?v=202602170651 ]

人気が高まる欧風カレーを手軽なレトルトタイプで発売することで、

調理オペレーションの効率化と価値あるメニューの提供をサポートします。