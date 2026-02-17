国際スタートアップカンファレンス『SHAKE H』いよいよ開幕。20社の精鋭から未来を担う中学生まで、Hokkaidoから世界を奮わす5日間を完全公開

STARTUP HOKKAIDO実行委員会

STARTUP HOKKAIDO実行委員会（所在地：札幌市、実行委員長：土田美那）は、2026年2月22日（日）～2月26日（木）の5日間、北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）等を舞台に、国際スタートアップカンファレンス「SHAKE H」を開催いたします。 本イベントは、「Hokkaidoから世界を奮わす」をテーマに掲げ、北海道の地の利と産業の強みを活かしたエコシステムを構築するための祭典です。開催を目前に控え、シリコンバレーの重鎮 Alfredo Coppola氏による特別セッション、道内20社のスタートアップによる展示に加え、5年間で40件以上の協業を生み出した地域課題解決プログラムのDemoDay、さらに全国の大学発スタートアップ支援プラットフォームが連携した「アグリバイオ」セッション、地元中学生による地域共創ピッチなど、全プログラムの詳細を公開。歴史的建造物から次世代の熱狂が生まれる5日間がいよいよ幕を開けます。

■ SHAKE Hの見どころ：Hokkaidoから世界を奮わす6つの熱狂

1. 【Startup】道内企業20社を核に、国内外50社超が結集（2月25日）

北海道の重点領域である「宇宙」「一次産業・食」「環境・エネルギー」をはじめとする幅広い分野から、50社を超えるスタートアップが参画。2月25日（水）には、道内スタートアップ20社がそれぞれのビジョンや最新の取り組みをブースで発信します。ビジネスの最前線と直接対話できる、SHAKE Hの心臓部となるエリアです。ぜひ会場で北海道スタートアップの熱に触れてください。

2. 【DemoDay】地域課題を「自分事」に。Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2025 Demoday（2月24日）

広大な北海道を舞台に、自治体や事業者とスタートアップが協業し、地域・行政の課題解決を目指すプロジェクトの集大成。2020年の開始以来、40件以上の協業事例を生み出してきた本プログラムは、スタートアップの成長と地域のアップデートを同時に加速させてきました。単なるプレゼンではなく、「自分たちの街、自分たちの企業がスタートアップとどう手を取り合えるか」というテーマに向き合う、実践的な共創の場となります。

3. 【Global】シリコンバレーの知見が北海道へ。世界基準の特別セッション（2月25日）

シリコンバレーでスタートアップ支援を行う、Alfredo Coppola氏（US Market Access Center, Inc. Co-CEO / Prospera Women Chairman）が来札。2月25日（水）には、「スタートアップ企業の海外進出の戦略と選択肢」をテーマにした特別セッションに登壇します。世界トップクラスの知見に基づき、北海道から世界を奮わすための具体的な道筋を提示する、必見のプログラムです。

Alfredo Coppola氏4. 【University】北海道大学・室蘭工業大学ほか、全国の「知」が結集（2月25日）

北海道（HSFC）・東海（Tongali）・中四国（PSI）。3つの大学発スタートアップ支援プラットフォームが、その垣根を越え、SHAKE Hという「交差点」に集結します。 登壇するのは、北海道大学や室蘭工業大学をはじめ、徳島大学、島根大学、静岡大学、三重大学から集まった、アグリバイオの力で未来を切り開く6名の研究者。最先端の知性に触れる「ピッチ」と、その熱量を直接分かち合う「対話」を通じて、研究室の種を社会の実装へと繋ぎます。ここは、一方的な発表の場ではありません。研究者の情熱と企業の意志が重なり合い、次世代のスタンダードが産声を上げる場所。私たちの「未来」を、ここから一緒に始めましょう。

5. 【Next Generation】中学生が描く、地元企業のアップデート案（2月25日）

札幌市立中学校の生徒たちが、SHAKE Hのメインステージに登壇。地元の実在企業が抱える課題に対し、中学生ならではの柔軟な発想で「新規事業アイデア」を提案します。スタートアップの精神が次世代にまで浸透している、北海道の未来の姿を証明します。

６．【Pitch】観客が競うピッチコンテスト！？SuperConnectors開催（2月23日、2月25日）

登壇者がプレゼンして審査員が評価するありきたりのピッチコンテストに見飽きていませんか？SHAKE Hでは、観客が登壇者の課題をいかに解決できるかを競い合うユニークなオランダ発の観客参加型ピッチコンテスト「SuperConnectors」を実施します。

■ 会場の熱量を最大化する、多彩なナビゲーター

ビジネスの枠を超えた熱狂を演出するため、地元メディアやエンターテインメントのプロフェッショナルが参画します。

総合司会（国内セッション）： 狐野 彩人（UHB北海道文化放送 アナウンサー）

ナビゲーター： ゴールデンルールズ（吉本興業 札幌よしもと） ※スタートアップと来場者を繋ぎ、会場の一体感を創出します。

■北海道を舞台に世界中のスタートアップと事業共創を行う「Hokkaido F Village X（HFX）」が2月26日に成果発表会を開催

UHB北海道文化放送 アナウンサー 狐野 彩人吉本興業（札幌よしもと） 所属 ゴールデンルールズ

北海道の魅力向上や地域課題の解決をテーマに、北海道及び北海道ボールパークFビレッジを拠点とし、グローバルスタートアップとパートナー企業や自治体との事業共創を目指すグローバルアクセラレーションプログラムの成果発表会が、2月26日にエスコンフィールドHOKKAIDOにて開催されます。

本プログラムには世界29カ国310社のスタートアップから日本1社、海外10社の計11社が採択。北海道で行った実証事業の成果や、パートナー企業との今後の事業連携など、スタートアップと日本企業との6ヶ月間におよぶ事業共創の成果を発表します。

■ 開催概要

会期： 2026年2月22日（日）～2月26日（木）（※一部プログラムは21日に実施）

会場： 札幌・北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）ほか道内各地

詳細URL： https://shake.startuphokkaido.com/

■ メディア関係者様へ：取材のご案内

本イベントでは、取材を希望されるメディア関係者様に「プレス専用パス（無料）」を発行いたします。取材のお申し込みは以下までご連絡をお願いいたします。

【お問い合わせ先・取材依頼】

STARTUP HOKKAIDO実行委員会 お問い合わせフォーム（外部サイト）(https://startuphokkaido.com/contact/)

■ サイドイベント

道内学生や起業家によるサイドイベントも連日開催！

詳細・お申し込みはこちら(https://shake.startuphokkaido.com/sideevent)





