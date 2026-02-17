富士このみスタイル推進協議会（このみ会）移住者と地域がつながり、価値を育てる取り組みが進行中

静岡県 富士市役所

移住者と地域住民が交流を重ねながら、学びと実践を続けるこのみ会の活動風景

富士このみスタイル推進協議会（以下、このみ会）は、富士市の移住定住応援企画「富士このみスタイル」の実践団体として、移住者と地域住民が交流を重ねながら、暮らしの満足度向上や地域の活性化につながる活動を行っています。

令和7年度は、交流やワークシェアの取り組みを土台に「地域価値創造プロジェクト」をはじめとした複数の活動を実施しました。

富士このみスタイルについて

「富士このみスタイル」は、富士市が令和元年度から展開している移住定住応援企画です。

移住者が地域に溶け込み、自分らしい暮らしや働き方を実現できるよう、交流イベントの開催やワークシェアの推進などを通じて、人と地域、人と人をつなぐ取り組みを行っています。

移住後の「暮らし」「仕事」「人とのつながり」を総合的に支えることを目的とし、行政が土台をつくり、市民主体の活動が育っている点が特徴です。

このみ会について

このみ会は、富士このみスタイルの取り組みから生まれた、富士市民有志による任意団体です。

令和8年2月時点で65名が所属し、仕事と交流を行う正会員、交流を中心とする準会員、活動を応援するサポーターが、それぞれの関わり方で参加しています。

移住者と地域住民がともに学び、交流を重ねながら、仕事やイベント、情報発信などの活動を通じて地域との関わりを深めています。ワークシェアの実践やスキルアップ講座、交流イベントの企画・運営を行うことで、参加者一人ひとりが地域に関わる実感や役割を持ち、暮らしの満足度向上につながる場づくりを続けています。

今年度の主な活動

富士市内の複合型子育て拠点「みらいてらす」にて実施したOJT研修の様子

1．地域価値創造プロジェクト（令和7年度に始まった事業）

「富士このみスタイル」の一環として、このみ会の有志メンバーがチームを組み、富士市の魅力をあらためて見つめ直し、形にしていく取り組みです。移住者ならではの視点で、富士市のモノ・コト・地域資源に新たな価値を見出し、将来的には地域の活力や持続的な「稼ぐ力」につなげていくことを目指しています。

本プロジェクトでは、以下の3つのチームが分野を越えて連携しながら活動しています。

地域価値創造プロジェクト 3つのチームのロゴ

１.このみのスイーツ チーム

富士市の食材と、移住元（引っ越してくる前の地域）の食材を掛け合わせたスイーツづくりを通して、移住者目線で富士市の魅力を磨き上げています。現在は複数の新作および試作に取り組んでいます。

２.紙ひもプロジェクト チーム

「紙のまち・富士市」の資源を活かし、このみ会手芸部を中心に、不要となった紙ひもをアップサイクルした作品制作を行っています。制作や地域イベントを通じて、紙資源の新たな価値を発信しています。

３.富士すごろく編集部 チーム

子どもから大人まで楽しめる「富士を知る・歩く」すごろくの制作を通して、移住後に気づいた富士市の魅力や物語を可視化し、市民が地域を再発見するきっかけづくりを行っています。

定期的なミーティングや対話を重ねながら、チームを越えた情報共有や意見交換を行い、専門家の助言も取り入れつつ、活動の幅を広げています。

▼富士このみスタイル 地域価値創造プロジェクト公式サイトはこちら

https://fuji-konomi.jp/project/

2．ワークシェアによる仕事の実践

このみ会では、ライティング、取材、撮影、企画補助、イベント運営など、メンバーのスキルを活かしたワークシェア型の仕事に継続的に取り組んでいます。

交流をきっかけに仕事へとつながる実践事例として、公式Instagramなどを通じて発信しています。

エネリアショールーム富士でのイベント出店

3．交流・学びの場づくり

取材やAI活用など、仕事に直結する実践的なスキル向上を目的とした「スキルアップセミナー」をはじめ、部活動という形での学び合いや交流、移住者向けの交流会「移住者さんいらっしゃい」など、さまざまな活動を行っています。

部活動は、「手芸部」「癒し・美容部」「写真部」「Instagram研究部」「フィナンシャル研究部」「音声配信部」「手帳部」などがあり、仕事だけでなく、暮らしや地域との関わりについて語り合う場としても機能しています。

今後に向けて

音声配信部 活動の様子

このみ会は今後も、富士このみスタイルの理念のもと、メンバーの得意分野を生かし、富士市内で地域や企業と連携した取り組みを進めます。

そして、心身の健やかさや自己実現につながる行動（ウェルビーイングアクション）を育み、つながりや学び合いを通じて、持続可能な地域づくり（SDGs）に貢献します。

▼富士このみスタイル 公式サイトはこちら

https://fuji-konomi.jp/

