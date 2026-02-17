【箱根小涌園ユネッサン】映画ドラえもんを観た後は、ユネッサンへ！『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』 温泉マリンパークinユネッサンリゾート
2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（公開日：2026年2月27日（金）、以下：映画ドラえもん）の公開を記念したスペシャルイベント【『映画ドラえもん 新・のび太の海底 鬼岩城』 温泉マリンパークinユネッサンリゾート】を2026年3月7日（土）より開催いたします。
本イベントは、ユネッサン開業25周年と「映画ドラえもん」シリーズ45作品目の公開を記念して開催し、水着で遊べる温泉「ユネッサン」とグランピングリゾート「藤乃煌 富士御殿場」の2施設で様々なコンテンツを展開いたします。
水着で遊べる温泉「ユネッサン」では、「海」をテーマに館内各所に映画の世界観を感じられる装飾を施します。タイアップ風呂として、屋内エリアにはビーチから冒険に出かけるドラえもんたちをイメージした「ビーチサイド風呂」が登場いたします。そして「どこでもドア」を通った先の屋外エリアには、海の中で遊んでいるドラえもんたちが見られる「オーシャンビューサウナ」や、劇中にてドラえもんたちが冒険する海底の世界をイメージした「海底洞窟風呂」が登場いたします。また、プールサイドではスペシャルドリンク「マリンブルーソーダ」をお楽しみいただける他、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の映画チケットの半券・二次元バーコードチケット画面・チケット購入履歴のいずれかをご提示いただいた方向けに入館料割引（数量限定オリジナルグッズ付き）を実施いたします。
さらにグランピングリゾート「藤乃煌 富士御殿場」では、富士山をバックにドラえもんが皆さまをお出迎え！加えて公式HPからユネッサン付きの宿泊プランをご予約いただいた方向けの特典としてオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
この春は、世代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、ユネッサンで楽しいひと時をお過ごしください。
特設サイト：https://www.yunessun.com/doraeiga2026
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念スペシャルイベント 開催概要
イベント名：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』 温泉マリンパークinユネッサンリゾート
開催期間：2026年3月7日（土）～2026年5月25日（月）
コンテンツ：タイアップ風呂、タイアップサウナ、スペシャルドリンク、キャンペーンなど
※予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。
<コラボ風呂>
「ビーチサイド風呂」
ビーチから冒険に出かけるドラえもんたちをイメージしたお風呂が登場！
〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」
屋内エリア「緑のテラス」
〈開催期間〉2026年3月7日(土)～2026年5月25日（月）
〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00
〈香 り〉ラムネの香り
※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）
※画像はイメージです。
「海底洞窟風呂」
まるで海の底の底！劇中でドラえもんたちが冒険する海底の世界をイメージしたお風呂が登場！
〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」
屋外エリア「ロック ケーブ ONSEN」
〈開催期間〉2026年3月7日(土)～2026年5月25日（月）
〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00
〈香 り〉海の香り
※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）
※画像はイメージです。
<タイアップサウナ>
「オーシャンビューサウナ」
海の中で遊んでいるドラえもんたちが見られるサウナが登場！
〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」
屋外エリア「フィンランドバス」
〈開催期間〉2026年3月7日(土)～2026年5月25日（月）
〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00
〈イベント〉ロウリュ・アウフグースを開催いたします（約5～10分）
〈開催時間〉1日2回（１.11:30、２.14：30）
〈香 り〉爽やかな海をイメージした香り
※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）
※画像はイメージです。
※イベント開催時は、サウナルーム内が混み合います。利用者の方同士譲り合ってご利用いただきますようお願い申し上げます。
<スペシャルドリンク>
～深海をイメージしたオリジナルドリンクが登場！～
〈商 品 名〉マリンブルーソーダ
〈販売場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋内エリア「フォンターナ」
〈販売期間〉2026年3月7日(土)～2026年5月25日（月）
〈営業時間〉平 日10：30～17：30（Lo17：00） 土日祝10：00～17：30（Lo17：00）
※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～、こども（3歳～）1,400円～（税込）
※内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
<キャンペーン>
～『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』映画チケット半券キャンペーン～
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の映画チケットの半券・二次元バーコードチケット画面・チケット購入画面のいずれかをフロントでご提示いただくと、水着エリアの入場料金が最大500円引きに！さらに、先着1,000名様にオリジナルミニタオルをプレゼントいたします！
割引内容：大 人（中学生以上） 通常価格2,500円～ → 特別価格2,000円～（税込）
こども（3歳～） 通常価格1,400円～ → 特別価格1,000円～（税込）
期 間：2026年3月7日(土)～2026年5月25日（月）
利用方法：ユネッサン4階総合フロントにて受付時、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の映画チケットの半券・二次元バーコードチケット画面または購入画面を、スタッフへご提示ください。
特 典：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』オリジナルミニタオル（ユネッサンver.）
※画像はイメージです。
※半券1枚につき、5名様まで割引いたします。
※他のクーポンや割引との併用はできません。
※オリジナルミニタオルのお渡しは、半券1枚につき1枚のお渡しとなります。
※ユネッサンでは料金変動制を導入しており、ご来館日によって入場料金が異なります。詳しくは公式HPをご覧ください。
～藤乃煌 富士御殿場～
全室から富士山が見えるグランピングリゾート「藤乃煌 富士御殿場」ではイベント期間中、ドラえもんと写真が撮れるフォトスポットが登場！富士山をバックに記念撮影が可能です。さらに、公式HPからユネッサン付きの宿泊プランをご予約いただいたお客様にもれなくオリジナルステッカーをプレゼントいたします！
期 間：2026年3月7日(土)～2026年5月25日（月）
対 象：藤乃煌 富士御殿場の公式HPからユネッサン付きの宿泊プランをご予約いただいた全てのお客様
特 典：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』オリジナルステッカー（藤乃煌ver.）
予約サイト：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg031/plans/10184770
※画像はイメージです。
2026年2月27日（金）公開！『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
【ストーリー】
夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。なんと彼は、海底に広がる〈ムー連邦〉に住む“海底人”だった！陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。そんな中、「鬼岩城が・・・活動を始めました！！」との知らせが届く。海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか・・・？仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！
公式HP URL：https://doraeiga.com/2026/
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026
箱根小涌園ユネッサンについて
箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。
公式HP URL：https://www.yunessun.com/
グランピングリゾート「藤乃煌 富士御殿場」について
藤乃煌 富士御殿場は、都心から約1時間半、ユネッサンからは車で30分ほどの静岡県御殿場市に位置し、全室から富士山を望むキャンプでしか味わえない自然との一体感をホテルライクな快適空間で楽しむグランピング施設です。滞在中は富士山のダイナミックな景観とアウトドアリビングの夕べ。満天の星の下、焚火や涼やかな風を感じながらのバスタイムやディナータイム。新しい旅・新しい時間が忘れられない休暇へと誘います。
公式HP URL：https://www.fu-ji-no.jp/kirameki/
藤田観光株式会社について
藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。
公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/
ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie
＜宿泊のご予約に関するお問合せ＞
藤乃煌 富士御殿場 予約センター / TEL：050-3504-9933（10：00～18：00）