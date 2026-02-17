ウォーキングから憧れの名山登山までご紹介！クラブツーリズム「『あるく』春の大説明会」を開催

写真拡大 (全9枚)

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下、クラブツーリズム）は、2026年3月14日（土）に恵比寿（EBiS303）にて、登山やハイキングをテーマとした「『あるく』春の大説明会」を開催いたします。




クラブツーリズムの『あるく』シリーズは30年以上の実績を誇り、国内・海外問わず、気軽に楽しめるウォーキングから憧れの名山登山まで、初心者から上級者までレベルに応じてご参加いただける数多くの『あるく』旅をご用意しております。


今年で3回目の開催となる「『あるく』春の大説明会」は、登山・ハイキング・ウォーキング・サイクリングなど、クラブツーリズムの『あるく』シリーズの最新ツアー説明会やお役立ち講座を一度にご紹介する特別イベントです。人気登山ガイドや企画担当者が、旅の魅力や新しいコースの注目ポイントをいち早くお届けします。また、当日は『あるく』オリジナルグッズが当たる「当日ご成約キャンペーン」や「SNS登録キャンペーン」も実施いたします。



■説明会・講座の一例


はじめての富士山


＜コース番号＞I25340-988　　


＜参加費＞　無料


富士登山の魅力はもちろん、装備や持ち物、体力面での対策など、


初めての富士登山に挑戦するにあたって役立つ情報を、スライドを


交えながら詳しくご案内します。


＜詳細＞https://tinyurl.com/ynca29zy






はじめてのアルプス登山


＜コース番号＞I25500-988　　


＜参加費＞　無料


山域ごとの特徴や名峰・主要山小屋の紹介、おすすめツアーなどを


当社スタッフがご案内します。


＜詳細＞https://tinyurl.com/mr3kf3f7









登山やハイキング関連の協力企業にも出店していただき、企業ブースによるサンプリングなども予定しています。協力企業による”普段はなかなか聞くことができない”講演や体験会も実施いたします。



■登山・ハイキング関連協力企業ブースの一例


YAMAP教習所～YAMAPアプリの使い方～　基礎編


＜コース番号＞　D7953-988　


＜受講料＞　500円


スマートフォンアプリ「YAMAP」を利用して読図を学びます！


※協力企業：株式会社ヤマップ


＜詳細＞https://tinyurl.com/4svacm9m






テーピング教習所


＜コース番号＞　D7955-988


＜受講料＞　1,000円


登山サポートのプロが膝の痛み予防のためのテーピング法を


丁寧にレクチャーします。


※協力企業：株式会社ニューハレックス　


＜詳細＞https://tinyurl.com/mpzph764











「『あるく』春の大説明会」詳細 ： https://tinyurl.com/4uu448a3


■同時開催「山フェス2026」


山の魅力を楽しむステージも同時開催します。登山系YouTuberや登山系奏者によるトーク＆ライブをお楽しみください。


スペシャルトーク１.　登山系YouTuber　山下舞弓氏


登山系インフルエンサーが、お気に入りの山や登山グッズなど山の魅力を熱く語ります。


スペシャルトーク２.　料理研究家・食プロデューサー　浜内千波氏


登山が趣味の浜内さんが作るアイデアいっぱいの「山ごはん」は大人気。おいしい「山ごはん」を作るポイントなどをお話しいただきます。


スペシャルライブ　スーパー登山部


登山を行いながら音楽活動を展開している5人組バンド「スーパー登山部」によるスペシャルライブをお楽しみください。




総合MC 本間香菜子アナウンサー

登山系YouTuber　山下舞弓氏

料理研究家・食プロデューサー　浜内千波氏

スーパー登山部