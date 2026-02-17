ウォーキングから憧れの名山登山までご紹介！クラブツーリズム「『あるく』春の大説明会」を開催

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下、クラブツーリズム）は、2026年3月14日（土）に恵比寿（EBiS303）にて、登山やハイキングをテーマとした「『あるく』春の大説明会」を開催いたします。

クラブツーリズムの『あるく』シリーズは30年以上の実績を誇り、国内・海外問わず、気軽に楽しめるウォーキングから憧れの名山登山まで、初心者から上級者までレベルに応じてご参加いただける数多くの『あるく』旅をご用意しております。

今年で3回目の開催となる「『あるく』春の大説明会」は、登山・ハイキング・ウォーキング・サイクリングなど、クラブツーリズムの『あるく』シリーズの最新ツアー説明会やお役立ち講座を一度にご紹介する特別イベントです。人気登山ガイドや企画担当者が、旅の魅力や新しいコースの注目ポイントをいち早くお届けします。また、当日は『あるく』オリジナルグッズが当たる「当日ご成約キャンペーン」や「SNS登録キャンペーン」も実施いたします。

■説明会・講座の一例

はじめての富士山

＜コース番号＞I25340-988

＜参加費＞ 無料

富士登山の魅力はもちろん、装備や持ち物、体力面での対策など、

初めての富士登山に挑戦するにあたって役立つ情報を、スライドを

交えながら詳しくご案内します。

＜詳細＞https://tinyurl.com/ynca29zy

はじめてのアルプス登山

＜コース番号＞I25500-988

＜参加費＞ 無料

山域ごとの特徴や名峰・主要山小屋の紹介、おすすめツアーなどを

当社スタッフがご案内します。

＜詳細＞https://tinyurl.com/mr3kf3f7

登山やハイキング関連の協力企業にも出店していただき、企業ブースによるサンプリングなども予定しています。協力企業による”普段はなかなか聞くことができない”講演や体験会も実施いたします。

■登山・ハイキング関連協力企業ブースの一例

YAMAP教習所～YAMAPアプリの使い方～ 基礎編

＜コース番号＞ D7953-988

＜受講料＞ 500円

スマートフォンアプリ「YAMAP」を利用して読図を学びます！

※協力企業：株式会社ヤマップ

＜詳細＞https://tinyurl.com/4svacm9m

テーピング教習所

＜コース番号＞ D7955-988

＜受講料＞ 1,000円

登山サポートのプロが膝の痛み予防のためのテーピング法を

丁寧にレクチャーします。

※協力企業：株式会社ニューハレックス

＜詳細＞https://tinyurl.com/mpzph764

「『あるく』春の大説明会」詳細 ： https://tinyurl.com/4uu448a3

■同時開催「山フェス2026」

山の魅力を楽しむステージも同時開催します。登山系YouTuberや登山系奏者によるトーク＆ライブをお楽しみください。

スペシャルトーク１. 登山系YouTuber 山下舞弓氏

登山系インフルエンサーが、お気に入りの山や登山グッズなど山の魅力を熱く語ります。

スペシャルトーク２. 料理研究家・食プロデューサー 浜内千波氏

登山が趣味の浜内さんが作るアイデアいっぱいの「山ごはん」は大人気。おいしい「山ごはん」を作るポイントなどをお話しいただきます。

スペシャルライブ スーパー登山部

登山を行いながら音楽活動を展開している5人組バンド「スーパー登山部」によるスペシャルライブをお楽しみください。

総合MC 本間香菜子アナウンサー登山系YouTuber 山下舞弓氏料理研究家・食プロデューサー 浜内千波氏スーパー登山部