ヤマハ エレキギター　『Pacifica SC Professional』『Pacifica SC Standard Plus』

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、エレキギターの新製品として『Pacifica SC Professional』『Pacifica SC Standard Plus』を2026年3月5日（木）に発売します。

当社のエレキギター「Pacificaシリーズ」は1990年の発売以来、高い演奏性と幅広いサウンドバリエーションで多彩な音楽ジャンルに対応できるギターを求めるプレーヤーに愛用いただいています。

今回発売する『Pacifica SC Professional』『Pacifica SC Standard Plus』は、2024年2月より順次発売した「Pacifica Professional」「Pacifica Standard Plus」のシングルカッタウェイモデルです。Rupert Neve Designs社と共同開発したピックアップ「Reflectone(TM)（リフレクトーン）」やHS配列、フォーカススイッチの採用で、馴染みのある歯切れの良いトーンから太いリードトーンまで幅広いサウンドを生み出します。また、当社独自の科学的設計プロセス「アコースティック・デザイン」により、ボディとネックの振動レベルがバランス良く最適化され、豊かな鳴りを引き出します。さらに、人間工学に基づいたボディコンターデザインやラウンドCシェイプメイプルネック、厳選されたハードウェアがストレスのない快適な弾き心地を実現します。コードワークやリズムプレイを中心に、幅広い表現力を求めるプレーヤーに最適なモデルです。

※品番のアルファベットは、仕様・カラーを表しています。仕様：M（指板材：メイプル）、Mなし（指板材：ローズウッド）カラー：ASP（アッシュピンク）、BMB（ブリーズメタリックブルー）、SOR（サニーオレンジ）、BM（ブラックメタリック）、SWH（シェルホワイト）、PGN（ペパーミントグリーン）、DTB（デザートバースト）、BL（ブラック）

主な特長

1．パワフルな低音ときらびやかな高音が特徴の新開発ピックアップ「Reflectone(TM)」

プロオーディオ機器の分野で高く評価されるRupert Neve Designs社と自社製造のオリジナルピックアップ「Reflectone(TM)」を共同開発しました。アーティストからのフィードバックをもとに本モデル用に開発され、パワフルな低音と高音のきらびやかさを両立するクリアなサウンドを実現します。また、HS配列のピックアップ構成とシングルコイルに搭載されたフォーカススイッチにより、歯切れのよいトーンから太いリードトーンまで幅広いサウンドを生み出します。

2．倍音豊かなサウンドを最大限に引き出す「アコースティック・デザイン」

当社独自の音響解析や3Dモデリングを活用した科学的設計プロセス「アコースティック・デザイン」により、ネックとボディの共鳴と振動を最適化する構造を独自設計しました。これにより、音の立ち上がりがよくなり、深みのあるウォームなトーンを得ることで、ライン録音でもアンプ使用時でもリッチなサウンドを奏でることができます。

3．演奏に没頭できる優れたプレイアビリティ

違和感なく体にフィットするようボディを最適化し、ネックヒールはハイポジションでも演奏しやすいカーブドネックジョイントヒールを採用しました。また、ラウンドCシェイプネック、ミディアムジャンボステンレスフレットも備え、プレーヤーにストレスを与えず、パフォーマンスに没頭できる演奏体験をもたらします。

ネック背面は、木材の質感を味わいながら滑らかな弾き心地を実現するサテンフィニッシュ仕上げで、指板は温かみのある音色が特徴のローズウッド材と、明るい音色とキレのあるアタックが特徴のメイプル材の2種類を用意しました。『Pacifica SC Professional』ではコンパウンドラディアス指板を採用しており、一段高い演奏性をプレーヤーに提供します。

4．厳選した各種ハードウェアを搭載

チューナーにはGotoh製ロッキングチューナーを採用し、安定した音程とスムーズなチューニングを実現。ブリッジサドルにはGotoh製「In-Tune」ブラスサドルを採用し、音の響きや余韻、明瞭さを高めながら正確なイントネーション調整を可能にします。

5．シティポップに着想を得た、爽やかさを感じさせるカラーバリエーション

トラディショナルなスタイルにヤマハならではの個性を融合したカラーをラインアップ。米国・南カリフォルニア海岸を日本の独特な色彩感で描いた「シティポップ」のレコードジャケットに着想を得たフィニッシュが本製品独自の魅力を放ちます。

製品仕様

製品仕様の詳細は、製品サイトをご参照ください。

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/guitars_basses/el_guitars/pacifica/index.html

