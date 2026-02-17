「-Vライバー限定- コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上映！オリジナルプラネタリウムのナレーション&ムービー出演権争奪イベント」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、大人のためのプラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」での初のイベントとして、「-Vライバー限定- コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上映！オリジナルプラネタリウムのナレーション&ムービー出演権争奪イベント」を、2026年2月17日（火）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、日々さまざまなジャンルでライバー（ライブ配信者）が配信しています。なかでも、近年はVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）ジャンルにも注力しており、Vライバーの配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを実施し、「17LIVE」で活躍するVライバーの活動をサポートしてまいりました。

今回、日本初のツインドームを備え、アーティストとのコラボ作品やアロマの香りに癒されるヒーリングプラネタリウムなどさまざまなプログラムを上映する「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」でのイベントを通じ、より多くの方にイチナナVライバーの魅力を知っていただき、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いから、オーディションイベントとして開催することが決定いたしました。

「-Vライバー限定- コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上映！オリジナルプラネタリウムのナレーション&ムービー出演権争奪イベント」は、「17LIVE」で活動中のVライバーの方であれば、どなたでも参加が可能です。本日より開催する「1/2（第1弾）」および3月1日（日）から開催する「2/2（第2弾）」の本イベントの「オープニングムービー出演争奪戦」ランキングにおいて上位入賞した8名の方は、2026年7月10日（金）に同館で上映予定のオリジナルプラネタリウムオープニングムービーやナレーションでの出演権を獲得します。また指定の条件をクリアしたライバーの方には「オーディション出演権」を獲得でき、オーディションより1名の方はオープニングムービーの出演権を贈呈いたします。さらに、入賞した9名のイチナナVライバーには、オリジナルタロットカード掲載権、上位3名の方にはオリジナルピンズへの掲載権も贈られます。

星屑や惑星をイメージしたカクテルやスイーツが楽しめるカフェを併設し、空間全体を包み込むように満天の星々を楽しめる大人のエンターテイメント＆プラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」とイチナナVライバー初となるイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

・1/2（第1弾）： 2026年2月17日（火）～2月28日（土）

・2/2（第2弾）： 2026年3月1日（日）～3月16日（月）

■参加条件

・17LIVEアカウント（日本での認証ライバー契約）をお持ちのVライバーの方

・本人がお一人で出演等ができるライバーの方

※同伴者や動物およびペットなどと一緒に参加することはできません

・グループアカウントの場合でもお一人の出演となります

・入賞時に普段Vライバーとしてご活動中のご自身の立ち絵をご提出いただける方

※全身の立ち絵（aiデータ必須）のご提出をお願いいたします

・Discordサーバーでの密なやりとりができる方

・当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所等にご参加いただける方

■プライズ（一部）

・「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」で上映するオープニングムービー出演権

・プラネタリウムのナレーション

・等身大パネルの掲載権

・オリジナルポスター掲載権

・オリジナルタロットカード掲載権

・オリジナルピンズ共同掲載

・イベント当日チケット

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

『コニカミノルタプラネタリアTOKYO』について

リラクゼーションやエンターテインメントをお届けする、大人のためのプラネタリウム施設。２つのドームがあり、アーティストとのコラボ作品や、アロマの香りに癒されるヒーリングプラネタリウムなど様々なプログラムを上映しています。星や宇宙の輝きを詰め込んだカフェやショップも併設しており、ここにしかないプラネタリウム体験をお楽しみいただけます。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw