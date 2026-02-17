【WOWOW百貨店】連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」の世界観を纏う。ファン垂涎のオリジナルグッズ、2月新作含む全ラインナップを公開！
WOWOW公式オンラインストア「WOWOW百貨店」は、放送・配信中の連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」の公式オリジナルグッズについて、2026年2月より順次販売を開始する新作アイテムを含む全ラインナップを公開いたしました。
特集ページ：https://dept.wowow.co.jp/collections/suikoden
本コレクションでは、壮大な作品の世界観やドラマで描かれるビジュアルの数々を、日常で使えるアイテムに落とし込みました。
作中の衣装を忠実に再現した「コスチュームキューピー」の新キャラクター追加をはじめ、劇中の小道具をモチーフにした「人相書き手ぬぐい」など、発売を開始したばかりの新作アイテムと、好評発売中の定番アイテムも併せて、ドラマの世界に浸れる充実のラインナップでお届けします。
■ 商品ラインナップ詳細
【新発売】待望の新作アイテム
● 人相書き 手ぬぐい（全2種）
劇中の政府が発行した指名手配書である「人相書き」をそのまま手ぬぐいに仕立てました。インパクト抜群です。
ラインナップ：１. 宋江 ＆ 晁蓋 Ver. ２. 王進 ＆ 林冲 Ver.
● オリジナルTシャツ（3型）
番組のメインビジュアルや印象的なカットをプリント。ドラマ視聴時の気分を高める一着です。
● 「替天行道」湯呑
梁山泊の旗印と力強い書が印字された、渋みのある湯飲み。熱い茶をすすりながら、物語に思いを馳せる時間に最適です。
● メインビジュアル キャンバスボード
ドラマの迫力あるキービジュアルを、質感のあるキャンバスボードに仕上げました。
● コスチュームキューピー（追加4種）
好評発売中の7種に加え、新たな同志たちが2月に仲間入りしました。
追加キャラクター：公孫勝、済仁美、史進、魯智深
【好評発売中】定番人気アイテム
● コスチュームキューピー（7種）
第1弾として発売中の人気シリーズ。
● 「替天行道」ブックカバー＆ノートカバー
宋江が書き上げた世直しの書「替天行道」をモチーフにした文庫サイズカバーとB5サイズのノートカバー。
● ロゴ トートバッグ
世界観を象徴するロゴをフィーチャーした、普段使いしやすい厚手のトートバッグ。
● 真空断熱 高機能タンブラー
「替天行道」の書を印字。機能性とデザイン性を兼ね備えた一品です。
■ 販売概要
販売場所： WOWOW公式ECサイト「WOWOW百貨店」
※在庫状況や詳細な発売日はサイト内をご確認ください。
※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
■ WOWOW百貨店について
「WOWOW百貨店」は、「人生を楽しむ大人のための百貨店」をストアコンセプトに掲げ、映画・スポーツ・音楽・オリジナルドラマといった当社が放送・配信するコンテンツに連動した限定商品はもちろん、生活に彩りを添えるライフスタイルグッズも取り揃えます。お客さまに「WOW！」という驚きと楽しさを感じていただけるような、心を動かす逸品のラインナップ拡充に努めてまいります。
URL：https://dept.wowow.co.jp/
