ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2026オンライン展示会 本日より開催！
東京都産業労働局
＜大賞＞正和興業株式会社
＜優秀賞＞ユナイト株式会社
東京都は、2026年2月6日（金）に東京国際フォーラムで「ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2026」を開催しました。
本日より開催の「オンライン展示会」では、当日のステージ講演をオンデマンド配信でご覧いただけるほか、360°バーチャル空間上で当日の会場内展示を体感・周遊いただけます。
公式HPで参加登録のうえ、ぜひご覧ください！
■公式HP https://lwb-expo-2026.metro.tokyo.lg.jp/
※参加登録のうえ、マイページからご覧ください
■主催 東京都
■開催期間 ２月17日（火）～３月10日（火）
■基調講演（オンデマンド配信）
「DXによる組織変革 ─経営を変える、働き方が変わる─」
西野 和美 氏（一橋大学 副学長 経営管理研究科教授）
■令和7年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業認定状授与式（オンデマンド配信）
■会場をそのまま再現した「バーチャル展示会」
・働き方改革を進めるための最先端機器の展示
・東京ライフ・ワーク・バランス認定企業のブース
・ライフ・ワーク・バランス支援団体のブース など