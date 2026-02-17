ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2026オンライン展示会　　　　本日より開催！

東京都産業労働局

東京都は、2026年2月6日（金）に東京国際フォーラムで「ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2026」を開催しました。

本日より開催の「オンライン展示会」では、当日のステージ講演をオンデマンド配信でご覧いただけるほか、360°バーチャル空間上で当日の会場内展示を体感・周遊いただけます。

公式HPで参加登録のうえ、ぜひご覧ください！

■公式HP https://lwb-expo-2026.metro.tokyo.lg.jp/

※参加登録のうえ、マイページからご覧ください

■主催 東京都

■開催期間 ２月17日（火）～３月10日（火）

■基調講演（オンデマンド配信）

「DXによる組織変革 ─経営を変える、働き方が変わる─」

西野 和美 氏（一橋大学 副学長 経営管理研究科教授）

■令和7年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業認定状授与式（オンデマンド配信）

＜大賞＞正和興業株式会社＜優秀賞＞ユナイト株式会社

■会場をそのまま再現した「バーチャル展示会」

・働き方改革を進めるための最先端機器の展示

・東京ライフ・ワーク・バランス認定企業のブース

・ライフ・ワーク・バランス支援団体のブース など