【シントトロイデン】株式会社田部様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社田部（田部グループ）様（本社：島根県雲南市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社田部（田部グループ）様 コメント】

「このたびSTVV様とスポンサー契約を結ばせていただき、大変光栄に存じます。私たちはたたら製鉄で身を興した会社で、560年以上の歴史を有しております。現在は島根県を拠点に山林業から住宅事業、外食FC事業及び食品の製造販売に至るまで、多角的な事業展開をしております。歴史や伝統を大切にしながら、世界で活躍するSTVV様のように広いフィールドに進出し社会貢献していきたいと考えております」

■会社概要

社名：株式会社田部（田部グループ）

代表者：田部 長右衛門

所在地：島根県雲南市吉田町吉田2407

事業内容：山林業、地域活性化事業、住宅・造園環境緑化事業、外食FC運営、日本酒の製造販売、特産品の製造販売他

公式サイト：https://www.tanabeco.com/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。