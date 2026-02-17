多くの声に応えてDream marketが待望の岐阜県に初上陸オープニングを記念してセールの開催も！「Dream marketイオンモール土岐店」出店決定

株式会社Trust

株式会社Trust（本社：大阪府大東市、代表取締役：多川 一馬）が運営するアウトレットストア「Dream market」は、イオンモール土岐にて岐阜県に初出店します。

本出店は中部エリアでの展開強化の象徴であり、2021年コロナ禍における社会課題への挑戦から始まった同ブランドの歩みが、新たなステージへ進む節目となります。「Dream market」の中部初出店は2021年4月大須商店街で、当時全国的なマスク不足と価格高騰が社会問題となる中「生活必需品をできる限り安く、多くの人へ届けたい」という想いから出店を決断しました。利益優先ではなく、生活応援を掲げた姿勢が共感を呼び、2023年5月にはイオンモール名古屋則武店、イオンモール名古屋茶屋店へと拡大しました。リピート顧客が増加する中で、「静岡や岐阜にも来てほしい」という声が多く寄せられ、2025年10月に静岡初出店、そして今回2026年2月に岐阜県初出店を果たします。

また、今回のイオンモール土岐店オープンを記念いたしまして、全店舗でもオープニングに合わせてセールを開催いたします。化粧品を中心に最大98％OFFの超特価を揃えるほか、InstagramフォローでのプレゼントキャンペーンやLINE友だち追加でその場で使える5%オフクーポンを配布いたします。全国的ブームとなっているシール商品も個数制限なしで販売いたしますのでぜひこの機会にDream marketでお得なお買い物をお楽しみください。

店舗概要

店舗名 ：Dream marketイオンモール土岐店

住所 ：岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372-1 イオンモール土岐2階

電話番号：0572-56-7735

営業時間：月～木10:00~20:00 金～日10:00~21:00

定休日 ：なし（モール休館日に従います）

オープニングセール概要

名称 ：イオンモール土岐店オープニングセール

期間 ：2026年2月21日（土）～3月1日（日）

内容 ：対象商品50～60点／弾、最大98％OFF

会場 ：Dream market土岐店

特典 ：Instagramフォロー＆購入でプレゼント

Dream marketとは

「捨てるをなくし、未来に価値をつなぐ」をテーマに、メーカーや流通の過程で生じる余剰在庫・販売機会を逃した商品を“価値あるもの”として再び市場に届ける、在庫レスキュー型アウトレットショップです。

全国の廃棄ロス削減に貢献すると同時に、メーカーにとっては「捨てずに済む」「ブランド価値を守りながら流通できる」出口となり、消費者にとっては「本当に使える商品を、驚くほど手に取りやすい価格で購入できる」場所を提供しています。

単なる安売りではなく、「売れなかった理由」ではなく「まだ使える価値」に光を当てることで、作り手・売り手・買い手の全てが救われる流通の形を実現。現在は関西を中心に全国31店舗を展開し、「安いから行く店」ではなく、「この店があるから無駄が減り、誰かが助かっている」そんな実感を持てる小売りの新しいスタンダードを目指しています。

株式会社Trustとは

弊社は大阪に拠点を構える会社でメーカー様や企業様の過剰在庫、型落ち商品、パッケージ不良品、期限切迫食品など様々な商品を買い取り、その後、市場に再流通させることで消費者様に安価で届け、企業、弊社、消費者様みんなで環境問題改善を実現に向けて取り組んでおります。

買取した商品は直営店であるDream marketにて圧倒的な安さで提供させていただいております。

また全国400店舗を超えるディスカウントストア様への卸業を行っている為、圧倒的な売るチカラで全ての案件に対応しております。捨てるのではなく、そこに新しい価値を生み出していく会社です。

会社概要

社名 ：株式会社Trust

代表 ：多川 一馬

本社所在地 ：大阪府大東市御領3-9-27

URL ：https://www.trustgroup-kaitori.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

設立年 ：2013年

資本金 ：4900万円

従業員数 ：100名

事業内容 ：小売、在庫買取