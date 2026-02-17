【福岡・天神】ブランドリユース国内売上高No.1*のコメ兵、九州でのさらなるシェア拡大へ。定番品からカジュアルラインまで扱う新たな買取＆販売店を3月にオープン。

株式会社コメ兵ホールディングス

株式会社コメ兵（本社所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山内 祐也、以下「コメ兵」）は、2026年3月19日、福岡市中央区大名に「KOMEHYO FUKUOKA TENJIN」をオープンいたします。

「KOMEHYO FUKUOKA TENJIN」は、全国200店舗を展開するKOMEHYOの魅力を、九州エリアの皆様に余すことなく体験していただけるお店です。

九州では、2015年より「KOMEHYO天神店」が唯一の買取＆販売併設店として、KOMEHYO品質のリユース品の販売と買取サービスを提供してきました。九州の中でもブランド直営ブティックが多く、百貨店での購買活動が活発な福岡・天神には、まだコメ兵と親和性の高い多くの潜在顧客がいると考え、今回新たな店舗を開店します。

「KOMEHYO FUKUOKA TENJIN」の販売フロアでは、ジュエリー＆貴金属、ブランドバッグ、時計、衣料品などKOMEHYOの主要商材すべてを取扱います。買取フロアでは、創業78年の歴史の中で培った目利き力を活かし、適正価格での買取りを行います。

＊リユース市場データブック2025（株式会社リフォーム産業新聞社刊行）参照。ランキングに掲載されている売り上げ数字は、コメ兵ホールディングスの数字です。

■ KOMEHYO FUKUOKA TENJINの特徴

ショップコンセプトは「ハレも、いつもも、九人十色のスキが揃う店」。特別な日の装いから、普段づかいのアイテムまで、一人ひとりの好みに寄り添う品揃えで、名品との出会いを提供いたします。初めてブランドを手に取る方でもお求めやすい品から、普段からハイブランドを愛する方の「欲しかった」を叶える品まで、幅広く取り揃えます。

売り場面積：約332平方メートル 、２フロア

取扱商材：ジュエリー＆貴金属、ブランドバッグ、時計、衣料品

取扱店数：3000点以上

住所：福岡県福岡市中央区大名1-12-60 FPGリンクス福岡大名II1,2階

特設サイト：https://komehyo.jp/p/landing/fukuokatenjin/open/index.html

店舗情報はもちろん、お得なクーポンやイベント情報を随時更新していきます。

■KOMEHYOとは

ブランドリユース業界において国内売上高No.1*の実績を持つコメ兵ホールディングスの中核会社、コメ兵が運営するブランド品の買取・販売店です。常時9万点の在庫を持つECサイトも運営しており、オンラインショッピングはもちろん、国内200以上の実店舗に商品を取り寄せて実物を確認してから購入を決めることもできます。

また、78年間リユースビジネスを営んできたノウハウを反映し独自の教育カリキュラムなども整備。研修を受講し社内試験に合格した者のみが鑑定士として査定と買取りを行います。独自開発AIや、X線を導入した確かな目利きで、買取基準をクリアした良品を買取り、販売しています。なお、買取サービスにおいては、全国どこの店舗においても、最新の市場動向を反映した適正相場を提示。不当な安値での買取りを行うことなく、安心のサービスを提供しています。

■株式会社コメ兵 会社概要

会 社 名 : 株式会社コメ兵

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号

U R L : https://komehyo.co.jp

事業内容 :『リレーユースを思想から文化に』のビジョン実現のため、全国にリユースの販売および買取店舗を展開。 専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる真贋判定や品質チェック、商品メンテナンスなどを丁寧におこなうことで、独自に仕入れた商品に信用をのせ市場に提供しています。