【2026年・春のマスクコーデ】花粉シーズンを「42種類の香り」で着替える。累計13万本突破の『マスク＆ピローアロマ』が、消臭成分をアップしてリニューアル！

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、ブランド設立6周年を記念し、

累計販売13万本を超えるヒット商品『マスク＆ピローアロマ』をリニューアルいたしました。

植物性消臭成分を増量し、より快適さを追求。

2026年の花粉シーズンに合わせ、全42種類の香りラインナップで「香りを選ぶ楽しさ」を提案。

■ 2026年・花粉シーズン到来。マスクを「耐える」から「楽しむ」へ

気象情報によると、2026年の花粉飛散がいよいよ本格化しています。

外出時のマスクが手放せないこの時期、

多くの人を悩ませるのがマスク内の「こもった空気」や「不快なニオイ」です。

レソンシエルジャポンが提案するのは、

「マスクの香りも、ファッションの一部として楽しむ」というスタイル。

その日のマスクの色やデザインを選ぶのと同じ感覚で、

42種類もの天然アロマから今日の気分にぴったりの一歩を選んでみませんか？

■ ポーチサイズで「自分を整える」ひと吹き

2019年の発売から多くの方に支持され、累計13万本を突破した本製品。

リニューアルでは、お客様の声にお応えして植物性消臭成分をさらに増量しました。

「上書き」ではなく「リセット」：

強い香りでニオイをごまかすのではなく、植物の力で気になるニオイの元をしっかりケア。その後に広がるのは、天然精油100％ならではの透き通るようなピュアな香りです。

42種類のワードローブ：

「仕事中はシャキッとミント」「デートの日は華やかなローズ」「夜はリラックスのラベンダー」など、選べる香りは圧巻の42種類。

まるで服を着替えるように、ポーチに入れた香りをスイッチして日常を彩ることができます。

■ 憂鬱なシーズンを「自分専用のアロマサロン」に変える魔法

春、花粉、そしてマスク。

どうしても気分が沈みがちなこの季節を、香りを最も贅沢に楽しめるシーズン」へと塗り替えます。

マスクという閉ざされた空間は、見方を変えれば、自分だけが本物の香りを独り占めできる

「小さなアロマサロン」です。

42種類のラインナップからその日の気分に寄り添う一粒を選ぶ。

それは、ムズムズを我慢するだけの時間を、心躍る「香りの着こなし」を楽しむ時間へと変える、春の新しい嗜みです。

「本物の香り」が、あなたのマスク生活をかつてないほどファッショナブルに、そしてポジティブにアップデート。

■ 商品概要

ブランド名： L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）

商品名： マスク＆ピローアロマ

詳細・販売ページ：

https://www.seiokan.net/mask-pillow-aroma

■ レソンシエルジャポン

宮城県仙台市の歴史的建造物「西欧館」を拠点に、香りを通じて豊かなライフスタイルを提案。

https://www.seiokan.net/