iPhone買取市場が信頼性を重視したサイトリニューアルへ。公式情報へのアクセス簡略化と古物商許可番号の一斉公開を実施

iput株式会社https://iphonekaitori.jp/138/

昨今のiPhone価格高騰に伴い、中古iPhoneの買取需要は急増しています。しかし、ユーザーからは「どの店舗が信頼できるのかわからない」「本当に適正価格なのか？」といった不安の声も多く寄せられていました。 今回のアップデートでは、このような不安を払拭し、初心者でも安心して高く売るためのサイトリニューアルを行いました。

1. 全国のおすすめ店舗紹介記事で、各業者の「古物商許可番号」を網羅

「iPhoneを売るならどこがいい？」

買取店舗を選ぶ基準として、"買取金額"と並んで"安心感"を求める方が多いことが、ユーザー分析によって発覚しました。特に、郵送買取の需要が高まっている今、高値は付いたがしっかり振り込まれるのか心配、実在する業者なのか、と不安の声も聞こえます。

そこで、iPhone買取市場(https://iphonekaitori.jp/)では、メディアに掲載している全国の買取店について、公式情報で公開されている古物商許可証番号を記載いたしました。古物商は買取事業を行う上で必須の資格であり、番号を公開している業者は法的に買取事業を認められていることになります。

2. ワンクリックで公式HPへ

https://iphonekaitori.jp/91/

これまでiPhone買取市場では、各買取店の基本情報や口コミを紹介する、「オリジナルの店舗詳細ページ」を作成し、地域のおすすめ店舗ランキングから遷移できるようにしていました。しかし、ユーザーが本当に求めているものを分析した結果、"各店舗の買取価格比較"と合わせて、"公式情報の確認"をしたいユーザーが多いことがわかりました。

このような背景から、iPhone買取市場サイトから、ユーザーが求めている”公式情報"に直接遷移できるようになり、よりユーザーファーストなUIを実現しました。

3.姉妹サイトとの連携

公式サイトへのボタン 参考：https://iphonekaitori.jp/72/

iPhone買取市場の姉妹メディアである「スマホ買取ドットコム(https://sumaho-kaitorisoba.com/)」や、Mac買取専門の「MacRelic(https://mac-kaitori.jp/)」との導線を直結させました。 iPhoneのみならず、iPad、Android、MacBookまで、Apple製品を中心としたあらゆるガジェットの高価買取を、iPhone買取市場を起点として実現して行きます。

■ 今後の展望：月間利用者数5,000人を目指して

https://iphonekaitori.jp/iphone15promax/

現在、iPhone買取市場の月間利用者数は2,000人を突破し、急成長を続けています。今後は、iPhoneの機種ごとの価格表のリアルタイム反映をさらに強化し、「iPhoneを売るなら、まずここを見る」と言われるスタンダードなメディアを目指していきます。

- 地域のおすすめ記事参考- - https://iphonekaitori.jp/11576/- - https://iphonekaitori.jp/789/- - https://iphonekaitori.jp/9921/- - https://iphonekaitori.jp/6906/- 機種ごとの価格表ページ参考- - https://iphonekaitori.jp/iphone17promax/- - https://iphonekaitori.jp/iphone16promax/- - https://iphonekaitori.jp/iphone14promax/