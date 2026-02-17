TVアニメ『鬼滅の刃』より「霞柱」の称号を持つ「時透無一郎」が、てのひらシリーズフィギュアに再登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『G.E.M.シリーズ 鬼滅の刃 てのひら時透さん 完成品フィギュア（再販）』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●G.E.M.シリーズ 鬼滅の刃 てのひら時透さん 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197885&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■G.E.M.シリーズ 鬼滅の刃 てのひら時透さん 完成品フィギュア（再販）
【製品情報】
□参考価格：8,580円(税込)
□発売日：2026年8月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約80mm
【セット内容一覧】
・フィギュア本体1体
・専用台座
TVアニメ『鬼滅の刃』より、「柱」と呼ばれる最上級剣士、「霞柱」の称号を持つ時透無一郎がてのひらシリーズに再登場。彼がもつ独特の幼さや小柄さが感じとれるアイテムとなっています。
別売りのてのひらシリーズともスケール感を合わせていますので是非揃えて飾って頂きたい逸品です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『鬼滅の刃』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=22574&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
【店舗情報】
