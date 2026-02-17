稲田の元花婿候補V.S.熊元プロレスが尻相撲でガチンコ対決!?『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』２月21日（土）23:30～放送

吉本興業株式会社

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークするBSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。2月21日（土）の放送回では、“稲田美紀の元花婿候補”の触れ込みで、アイドルグループ“甘党男子”の菅井義久（すがい あきひさ）が登場します。

もう2月だけど、2026年の紅しょうがの目標は「日曜劇場」と「木琴」

暦の上ではすでに2月ですが、オープニングトークで「2026年の目標」をお互いに発表する紅しょうがの2人。熊元プロレスが挙げた目標は「木琴」。「これはホンマは2025年にやりたかったことなんやけど、木琴の4本使って弾く技をマスターしたい」と宣言。「あれができたら引っ張りだこやと思う」と鼻息荒く語りますが、稲田に「熊元さん、シンフォニー行っちゃうん（笑）？」とツッコまれます。そんな稲田は、オズワルドの伊藤に言われたあるひと言を元に、「日曜劇場に出たい！ 日曜劇場の作品にはなぜか同期が出演しているし」と目標を口にしますが、すでに出演を果たした稲田の同期のメンバーを聞いた熊プロは「それはキレイな方。汚い方の同期が出ていない！」と正直すぎる感想を漏らしてしまい・・・・・・？！ 汚い方の稲田の同期とは誰のことなのか、番組でチェックしてみてください！

「稲田の元花婿候補」というパワーワードを持つゲストが登場

今月のゲストは、「稲田美紀の元花婿候補」ということで、熊プロも「気まずくないのかな・・・」と心配するほど。登場したのは、アイドルグループ“甘党男子”に所属する菅井義久。稲田とは、以前、『紅しょうがのウェディングジャッジ！』という番組で共演した間柄なのですが、この番組は「俳優と結婚したい」と公言する稲田におすすめの花婿候補4名と架空の結婚式を挙げる内容。菅井は「一番最初に落とされたんです！」とその時のことをしっかり覚えている様子で!?

そんな菅井のプロフィール紹介のコーナーでは、サウナ好きが高じて“熱波師”という資格を持つ菅井がその技を披露します。また、菅井が属するアイドルグループ“甘党男子”はそれぞれ担当スイーツが決まっており、菅井の担当は「菓子パン」。600日もパンを食べてコンビニパンを極めたという菅井がたどりついた「一番うまいパン」とは？

さらに、占いが特技だという菅井が、熊プロが忘れられない不思議な夢を診断します。最後には、特技の尻相撲で、ライブなどであらゆる相撲を取ってきた熊プロと対決することになりますが、はたして勝者はどちらに!?

『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:30より放送。第1・第2・第5土曜23:30からは、これまでの放送回で人気があったものを再放送もされています。見逃し配信もあるのでそちらもお楽しみに！

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：2月21日（土）23:30～24:00

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト： 菅井義久

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984