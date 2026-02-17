TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』よりロキシーが、てのひらシリーズフィギュアに再登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver. 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197868&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver. 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2026年7月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約90mm

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1体

・専用台座×1枚

TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』よりロキシーが【Melty Princess てのひらシリーズ】に再び登場！！作中であの夜見せたロキシーの特別なひと時を、てのひらサイズで可愛くも艶やかに立体化！普段の衣装とは違う、寝間着姿で大人な雰囲気のロキシー師匠を是非ご堪能下さい。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197868&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『無職転生』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19632&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)