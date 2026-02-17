TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』よりロキシーが、てのひらシリーズフィギュアに再登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver. 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
■Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver. 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2026年7月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約90mm
【セット内容一覧】
・フィギュア本体×1体
・専用台座×1枚
TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』よりロキシーが【Melty Princess てのひらシリーズ】に再び登場！！作中であの夜見せたロキシーの特別なひと時を、てのひらサイズで可愛くも艶やかに立体化！普段の衣装とは違う、寝間着姿で大人な雰囲気のロキシー師匠を是非ご堪能下さい。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会
【店舗情報】
