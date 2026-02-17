民泊清掃の仕組み化、LINEやりとり8割減「AssistBnB清掃管理」が、日本最大級の民泊展示会「民泊EXPO JAPAN 2026」に出展

株式会社B-Curve

民泊・ホテル清掃に特化したシステム「AssistBnB清掃管理」(https://assistbnb.lilfires.com)は、2026年2月21日（土）～23日（月祝）に幕張メッセ展示ホール6で開催される日本最大級の民泊展示会「民泊EXPO JAPAN 2026」に出展いたします。

民泊EXPO JAPAN 2026

「民泊EXPO JAPAN 2026」出展の背景

訪日外国人旅行者数は2025年に過去最高を記録し、民泊・簡易宿所の需要は拡大を続けています。一方で、物件数の増加に伴い、清掃スケジュールの管理やスタッフとの連携に課題を抱える事業者が増えています。



当社が導入事例のヒアリングを行う中で、100物件の清掃管理をLINEと手作業で行い月90時間を費やしていた事業者や、深夜の急なキャンセルに対応できず現場が混乱したケースなど、アナログ管理の限界に直面する声を数多くいただいてきました。



こうした現場の課題を解決するプロダクトとして、約3,000名の来場を見込む民泊業界特化の展示会「民泊EXPO JAPAN 2026」（主催：民泊革命株式会社）への出展を決定いたしました。

代表コメント

民泊清掃の現場では、いまだにLINEやスプレッドシートでスケジュールを管理している事業者が大半です。物件が増えるほど管理コストが膨らみ、「人を雇うか、仕組みを変えるか」の判断を迫られます。AssistBnBは「仕組みを変える」選択肢を、月々の人件費の何分の一かのコストで提供します。展示会では実際の画面を見ていただきながら、現場の課題に合わせたご提案ができればと思います。

展示会ブースでご体験いただけること

当日のブースでは、AssistBnB清掃管理の主要機能をデモンストレーションを交えてご紹介いたします。

- カレンダー自動同期のデモ体験：Airbnb・Booking.comなどのOTAカレンダーとの自動連携により、手入力ゼロでスケジュールを一元管理する仕組みをご体験いただけます- 清掃スタッフ向けアプリの操作体験：現場スタッフが日々使用するスケジュール確認・清掃完了報告の操作フローをお試しいただけます- 個別相談：物件数や運営体制に応じた、最適な活用方法をご提案いたします

「AssistBnB清掃管理」とは

AssistBnB清掃管理は、民泊・ホテル清掃に特化したクラウド型の清掃管理システムです。「スプレッドシートやLINEによるアナログ管理からの脱却」をコンセプトに、清掃事業者の業務効率化を支援しています。

https://assistbnb.lilfires.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A1fYBB7WyYs ]

【清掃管理システム、使ってみてどう？】PIKA STUDIOさんにインタビュー

- スプシ管理を辞めて急成長した民泊清掃代行の「仕組み化」インタビュー(https://note.com/assistbnb/n/n563bfb7ac22f)- 民泊清掃のスケジュール管理に疲れてしまったあなたへ(https://note.com/assistbnb/n/n0f71c124fc42)

主な機能

- カレンダー自動同期：OTA・サイトコントローラの予約カレンダーと自動連携し、清掃スケジュールを自動で反映。手入力によるミスや確認漏れを防止- 清掃スタッフへのリアルタイム共有：スケジュール変更やキャンセルを現場スタッフへ即時反映。深夜の急な変更にも対応可能- 清掃完了報告：清掃前後の写真アップロード・完了報告がワンタップで完了。LINEでのやり取りを削減- 物件情報の一元管理：住所・鍵情報・清掃マニュアルなど、物件ごとの情報をシステム上で一括管理

「民泊EXPO JAPAN 2026」開催概要

- イベント名：民泊EXPO JAPAN 2026- 公式サイト：https://minpakuexpo.com/- 開催日：2026年2月21日（土）～23日（月祝）- 会場：幕張メッセ 展示ホール6（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）- アクセス：JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩約5分- 来場見込み：約3,000名- セミナー：民泊有識者30名が登壇- 事前申込（無料）：https://teket.jp/14628/53762

【AssistBnB運営会社】

社名：株式会社B-Curve

所在地：東京都渋谷区神南1-11-4