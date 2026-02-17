【聖地巡礼】シリーズ初の海外ロケ地！韓国『乗り換え恋愛4』日本編の舞台はリビエラ逗子マリーナ。新規加入数で歴代1位を記録した本番組の共同生活拠点としてマリブホテルやマリブファームが登場！

株式会社 リビエラ

株式会社リビエラリゾート（本社：神奈川県逗子市／代表取締役社長 小林昭雄）が運営する湘南のラグジュアリーリゾート【リビエラ逗子マリーナ】は、韓国のメガヒット番組『乗り換え恋愛4（Transit Love 4）』シリーズ史上初となる海外ロケ撮影地として使用されました。14話から最終回の21話にかけて、出演者たちが共同生活を送るメイン拠点として、施設内の「マリブホテル」「マリブファーム 逗子マリーナ」「リビエラプラザ」が使われ、美しいロケーションが物語を彩りました。

日本編が配信され始めた2025年12月3日には、シリーズ史上最高のTVINGへの新規加入者数を記録。その歴史的な盛り上がりを支えた舞台として、現在は国内外のファンから「聖地巡礼」の目的地として熱い視線が注がれています。

『乗り換え恋愛』シリーズとは

元恋人たちが一つ屋根の下で過ごし、新たな恋と元恋人との間で揺れ動く姿を追う韓国のメガヒット番組です。

【異例の経済効果】 韓国国内では、過去シーズンの撮影地が放送直後から予約困難になるなど、「聖地巡礼」が地域経済を動かす社会現象となりました。

【シリーズ初の海外ロケ】 最新作『乗り換え恋愛4』では、シリーズ史上初めての海外ロケ地として日本が選ばれ、その共同生活の拠点が「リビエラ逗子マリーナ」です。

【史上最高の記録】 2026年1月21日の最終回まで17週連続でTVINGの週刊有料加入者寄与度1位を独走。特にリビエラ逗子マリーナが登場した日本編開始日は、シリーズ全4シーズンの歴史の中で「配信日の新規有料加入者数」歴代最高を記録しました。

施設概要

リビエラ逗子マリーナ

所在地： 神奈川県逗子市小坪5-23-16

アクセス： JR鎌倉駅・逗子駅より車で約10分

公式HP：https://www.riviera.co.jp/area/zushi

公式Instagram：https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/

撮影地として登場したリビエラ逗子マリーナ内の施設

■マリブホテル

全11室オールスイートのスモールラグジュアリーホテル。

出演者たちが共同生活を送る「ハウス」として客室が使用されました。元恋人（X）への未練と新しい恋の間で葛藤する、本作の最も重要なシーンがここで数多く生まれました。

公式HP：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/malibuhotel/

公式Instagram：https://www.instagram.com/malibu_hotel/

【マリブホテル】フロント【マリブホテル】客室【マリブホテル】客室【マリブホテル】客室【マリブホテル】客室【マリブホテル】海越しの富士山を望む相模湾

■マリブファーム 逗子マリーナ

アメリカ カリフォルニアに本店を構える、海外セレブに大人気のレストラン「Malibu Farm」の日本唯一の店舗。マリーナの海から繋がるような大きな水盤が広がる開放的なテラスが特徴的で、目の前にヤシ並木が見渡せます。リビングダイニングとして出演者同士の会話や感情が交差するシーンに使用され、視聴者の印象に残る場面として描かれています。

公式HP：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/restaurant/malibufarm/

公式Instagram：https://www.instagram.com/malibufarm_zushimarina/

【マリブファーム】カフェ【マリブファーム】テラス席と一体になる店内席【マリブファーム】ヤシ並木、ハーバー、海、富士山を望むテラス席【マリブファーム】テラス席と一体になる店内席【マリブファーム】店内席【マリブファーム】外観、夜景

■リビエラプラザ

出演者がその日の出来事や感情、元恋人や新しい恋への想いと向き合い、一人で胸中を語るインタビューなど、重要な場面の撮影が行われました。セミナーや展示会などの会場としても使える広々とした会場でありながら、個室も完備した施設。広く使用したい室内撮影やセットの作りこみもしやすい空間です。

公式HP：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/venue/

【リビエラプラザ】外観【リビエラプラザ】広々とした室内

《マリブホテル》

全11室が50平方メートル 以上のオールスイートの客室は、全室から海を望む富士山ビューのスモールラグジュアリーホテルです。客室ごとに異なる眺望とスタイルの違う上質な空間では「何もしない贅沢な時間」をお過ごしいただけます。愛犬と宿泊可能なドッグフレンドリールームのガーデンテラスや、バルコニーでも利用可能なルームサービスではレストランのお料理をお召し上がりいただけ、自由度の高いリゾートステイを叶えます。また、災害時の大規模停電が問題となる昨今、日本のホテルでは初となる、停電時に電気自動車からホテルフロントの照明やコンセントに電力を供給し、携帯電話の充電や暖をとることもできる電力給電システム「V2B:Vehicle to building」と「ワークプレイス・チャージング」を導入し、環境と非常時にも配慮したホテルを目指しております。

《マリブファーム 逗子マリーナ》

“FRESH,ORGANIC,LOCAL”をコンセプトに、海外セレブに大人気のレストランが2020年3月に「リビエラ逗子マリーナ」に日本初上陸しました。オーナーシェフのヘレン・ヘンダーソンさんが提供する料理は、厳選した素材の美味しさが際立ち身体にもやさしいと評判で、アメリカに展開する6店舗では長蛇の列ができるほどです。『マリブファーム 逗子マリーナ』では、現地の人気メニューのほか、地元湘南の新鮮野菜や相模湾の魚介類を使用した日本限定メニューもご用意しています。全開可能なサッシによりテラス席と内部が一体となる設えで、約50席の屋内席の他、マリーナの海から繋がるような大きな水盤が広がる約80席のテラスには、三方を水に包まれたウォーターテラス席や暖炉を囲むファイヤーテラス席など、シチュエーションに応じてお使いいただけます。豊富なテラス席を有するため、ペット同伴でのお食事に最適なレストランです。

【営業時間】

朝食(土日祝限定）8:00～10:30（最終入店9:00、L.O.9:15）

ランチ 11:30 - 15:00

ティー 15:00 - 16:00

ディナー 16:00 - 20:00(L.O. for food 19:00)

【定休日】水曜日（祝日の場合は営業）

《リビエラ逗子マリーナ》

神奈川県逗子市に1971年誕生、2001年よりリビエラグループが経営運営。2022年にはアジア初の国際環境認証「ブルーフラッグ」を取得したサステナブルマリーナ。都心から約60分、約900本のヤシ並木とマリーナや海越しに富士山を望む非日常のロケーションを誇ります。約5万坪の敷地には、ヨットハーバー、ホテル(2軒)、レストラン(2店舗)、カフェ、イベント会場、バンケット、ブライダル、リゾートマンション(9棟1,266戸)、テニスコート(4面)、ショップ等の施設を有し、リビエラ未来づくりプロジェクトを通じて、藻場再生や、循環型農法、100％再エネ電力を導入するなど、環境配慮の注力したまちづくり「サステナブルタウン・リビエラ逗子マリーナ」を推進しています。

公式HP：https://www.riviera.co.jp/zushi/

公式Instagram：https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/