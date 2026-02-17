東京ディズニーシー(R)25周年“スパークリング・ジュビリー”25周年のスペシャルグッズをご紹介！

株式会社オリエンタルランド(C) Disney

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が始まります。ゲストやキャスト、ディズニーの仲間たち、みんなで一緒にお祝いする特別な1年のスタートに登場するスペシャルグッズを、ご紹介します。

祝祭感にあふれたジュビリーブルーのスペシャルグッズ 4月8日販売開始

きらめきあふれるジュビリーブルーに染まるアクアスフィアやプロメテウス火山など、東京ディズニーシーのアイコンと一緒にディズニーの仲間たちがデザインされた祝祭感にあふれたスペシャルグッズが登場します。ぬいぐるみバッジやフラッグは、エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」に出演するディズニーの仲間たちが、心きらめくジュビリーブルーを基調とした衣装を着た25周年らしいグッズです。フラッグのデザインは、どれが出るのか開けてからのお楽しみ。パークで振ったり、みんなと一緒に思い出に残る写真を撮ったり、来園の記念にお部屋に飾るのもおすすめです。ジュビリーブルーカラーのカチューシャやキャップ、Tシャツなどを身につけて、アニバーサリーイヤーの東京ディズニーシーで盛り上がりましょう。

(C) Disney

(C) Disney

(C) Disney

また、夜間の環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」をはじめとする、夜のパークを楽しめるアイテムも登場します。ジュビリーブルーのきらびやかな光が印象的な光るおもちゃは、ペンダント型やリボンの形をしたクリップ型になっています。きらめきにあふれた夜の25周年のパークの世界にひたってみてはいかがでしょうか。

(C) Disney

(C) Disney

日常使いやすいスタイリッシュなデザインのグッズ 4月8日販売開始

ジュビリーブルーを取り入れた、シンプルなデザインのスペシャルグッズが登場します。Tシャツやポロシャツにキャップやショルダーバッグを合わせたり、リングセットや肩のせのくっつきぬいぐるみを取り入れたり、いろいろな組み合わせでどなたでも気軽にパークを満喫するコーディネートを楽しめます。また、マグカップや、ペンケースなどのステーショナリーも登場し、おうちでも使いやすいグッズをお楽しみいただけます。

(C) Disney

(C) Disney

(C) Disney

25周年をお祝いするキーアイテム「ジュビリーバッジ」 4月8日販売開始

25周年のお祝いを象徴するキーアイテム「ジュビリーバッジ」を販売します。3種類のバッジ、9種類のリボンや、バッジとリボンのセットが登場します。バッジは、ディズニーの仲間たちが描かれたリボンやチャーム、ストラップを組み合わせて、あなただけの「ジュビリーバッジ」へカスタマイズできます。その日の気分やファッションで選んだり、ご家族やお友だちとおそろいでバッグにつけてみたり、ジュビリーバッジをつけて、心きらめくパークのお祝いに皆さんも加わってみてはいかがでしょうか。

(C) Disney

(C) Disney

(C) Disney

ジュビリーブルーメモリーズ 4月15日販売開始

メディテレーニアンハーバーの大きな古い橋、ポンテ・ヴェッキオでは、スペシャルコンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」が登場します。店舗「リメンブランツェ」で専用ボトルを購入すると、隣にあるジュビリーブルーに包まれた特別な空間に入ることができます。特別な空間では、“ジュビリーブルーストーン”をひとつ、あなただけの思い出として持ち帰ることができ、特別な空間ならではのフォトジェニックな映像の撮影もお楽しみいただけます。

(C) Disney

(C) Disney

東京ディズニーシー25周年を記念した特別なカプセルトイ 4月8日販売開始

東京ディズニーシー25周年を記念して、グランドオープンから25年間の東京ディズニーシーのアニバーサリーアートが復刻し、そのアートを使用したカプセルトイのご紹介です。25周年の期間中に、3つのテーマで登場します。

まずは、各アニバーサリーイヤーのデザインが中央に描かれたショッピングバッグをモチーフにした小物入れを4月8日より販売します。デザインを見るだけで、その当時の雰囲気が想い出されるのではないでしょうか。

(C) Disney

(C) Disney

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/#specialGoods

(C) Disney

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催します。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅をご体験ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/